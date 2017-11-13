TBMM Başkanı İsmail Kahraman neden yeniden aday gösterildi?

AKP içinde çok sayıda ismin yarıştığı Meclis Başkanlığı adaylık yarışında ipi göğüsleyen TBMM Başkanı İsmail Kahraman oldu. 22 Kasım’da görev süresi dolacak olan Kahraman, yeniden seçildiği takdirde 26. dönemin sonuna kadar görev yapacak. İsmail Kahraman’a yeniden adaylık yolunun açılmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ‘ağabey’ ilişkisi önemli bir faktör olarak gösteriliyor.

Erdoğan, geçen hafta bir araya geldiği Kahraman'la gerçekleştirdiği gösürşmesinde "adaylık kararını Kahraman'a bıraktığını" ifade etmişti.

“Grup içindeki denge, milli görüş ve yeni küskünler"

Meclis Başkanlığı yarışında Prof. Burhan Kuzu, Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Meclis başkanvekili Ahmet Aydın’ın adları öne çıkmıştı. Kulislerde, Kahraman’ın yaşının ve hastalığının öne çıkması adaylar arasında yarış lobisi hakkında ipuçları verdi. Ancak, Erdoğan’ın Kahraman’a nokta koymasıyla parti içindeki dengeleri koruduğu belirtildi. 2019 yılına giderken Kahraman isminde karar verilmesiyle partide yeni küskünler yaratılması ve AKP’nin tartışılmasının önünün kesildiğine dikkat çekiliyor.

Atatürk açılımıyla dikkat çeken AKP’de İsmail Kahraman’a milli görüş geleneğinin temsilcisi olarak bakılıyor. Parti içinde milli görüşçülerin kırılmasına neden olmadığı da kaydediliyor.

Kahraman, 1995 ve 1999 milletvekili genel seçimlerinde 20 ve 21. Dönemlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İstanbul Milletvekili olarak yer aldı. Refah Partisi’nde ve Fazilet Partisi’nde grup başkanvekilliği yaptı. TBMM Anayasa Komisyonu ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyeliklerinde bulundu. 1996-1997 yılları arasında 54. Refah-Yol Hükümetinde Kültür Bakanı olarak görev yaptı.

AKP’de Meclis başkanlığı tartılmalarını bitiren İsmail Kahraman kararının ardından Bahçeli’den de destek istediği bilinen Prof. Burhan Kuzu’nun durumu merak konusu oldu.

Kahraman’ın yasaklarla dolu darağacı

Kahraman iki yıllık görev sürecinde Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e olan olumsuz bakış tarzı ile biliniyor. TBMM’de bitmek bilmeyen tadilatlarla muhalefetin gündeminden inmeyen Kahraman’ın bazı kelimelere koyduğu yasaklar bulunuyor. Kahraman, 'işkenceye', 'işkence' ifadelerini iç tüzüğün 'kaba ve yaralayıcı sözler'le ilgili hükmünü hatırlatarak vekillere iade etmişti.

Atatürk’ün resimlerini duvardan indirdi

Kahraman, TBMM Başkanlık Divanı’nın bir toplantısında CHP’nin eski İdare Amiri Çorum Milletvekili Tufan Köse’nin, kaldırılan Atatürk resminin yerine konulmasına ilişkin önerisine “Meclisin her yerinde Atatürk resmi var o yere o resim konmayacak gerek görmüyorum” yanıtı vererek günlerce süren tartışmalara neden olmuş; ancak, daha sonraki süreçlerde, muhalefet kulisine kalpaklı bir Atatürk resmi asmıştı.

Kahraman, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda başkanlığının 2018 yılı bütçesi hakkında şunları söylemişti:

"Değerli Milletvekilleri,

15 Temmuz ihanet gecesi atılan bombalar ve kurşunlar sebebiyle en fazla tahribata maruz kalan yerlerden biri de Türkiye Büyük Millet Meclisi Külliyesi olmuştur. Genel Kurul Binası, Ziyaretçi Kabul Binası ve ön bahçede oluşan tahribat, başlatılan çalışmayla kısa zamanda onarılmış, yürütülen restorasyon çalışmaları büyük oranda tamamlanmıştır.

Bu kapsamda;

- Ana Binada bombanın düştüğü bölgeler, tadilat ve bakımları yapılarak güçlendirilmiştir.

- İç bahçede bomba düşen bölgenin etrafı şeffaf cam ile kapatılmış, mevcut durum muhafaza edilerek ziyaretçilerin görebileceği hale getirilmiştir.

- Meclisimizdeki ilk avizeleri hibe eden Çek Cumhuriyeti ile yapılan protokol kapsamında avizelerin bir kısmı restore edilmiş, bir kısmı da orijinaline uygun olarak yenilenmiştir.

- Şeref Holüne açılan kapıların tadilatı yapılmış, merdiven korkulukları yenilenmiştir.

- Kulislerde, yetersiz olan havalandırma ve aydınlatma problemleri çözülmüştür. Yıpranmış olan halı ve mobilyalar yenilenmiş ve televizyon sayısı arttırılmıştır. Kulisler milletvekillerimizin kullanımı için daha rahat hale getirilmiştir.

- Genel Kurul Salonuna engelli vatandaşların rahat ulaşımını sağlamak için engelli asansörleri yerleştirilmiştir.

- Sığınaklarda daha önce depo olarak kullanılan mahaller boşaltılarak gerekli bakım ve onarım yapılıp, Sığınak Yönetmeliği’ne uygun olarak yeniden düzenlenmiştir. Zemin epoksi yapılmış, jeneratör, kesintisiz güç kaynağı, su deposu, sağlık odası, anons merkezi, ilaç ve gıda stok yerleri, mutfak, tuvaletler ve iletişim odası ilave edilmiştir.

- Kulis bahçelerinde patlama etkisi ile zarar gören bahçe mobilyaları yenilenmiş olup, milletvekillimizin yararlanması için her iki tarafa daha önce olmayan yaz kış kullanılabilecek oturma mekânları oluşturulmuştur.

- Ana Binada bulunan ahşap pencere ve panjurlar yenilenmiştir.

- Ana binanın birinci bodrum katına kadınlar için özel bir bölümü olan 400 kişi kapasiteli yeni bir mescit inşa edilmiştir.

- Plan ve Bütçe Komisyonundaki eskiyen ses ve elektronik sistemleri yenilenip, günümüz ihtiyaçlarına uygun hale getirilmiştir.

- Külliye dışında bulunan telefon santrali, Külliye içerisine alınmış ve yedekli yeni bir santral kurulmuştur. Tüm telefon cihazları yenilenmiştir.

- Ziyaretçi Kabul Binasında bombanın etkisi ile tahrip olan bütün mahaller onarılıp, yeniden tefriş edilerek tekrar kullanılabilecek hale getirilmiştir.

- Ziyaretçi Kabul Binasında gelen ziyaretçilere daha rahat ve hızlı hizmet verebilmek, engelli vatandaşlarımızın geçişlerini daha kolay hale getirebilmek için eski üst arama kabinleri ve Dikmen Nizamiyede bulunan ilk arama ve kontrol kabini yenilenmiştir.

- Siyasi parti grup salonlarında bulunan koltukların tadil ve tamiratı yapılmıştır.

- Nöbet kulübeleri ve nizamiye binalarının cepheleri kurşungeçirmez hale getirilmiştir.

- Nizamiye girişlerine güvenliğin arttırılması gayesiyle uzaktan kumanda ile kontrol edilebilen mantar bariyer ve yol kesici bariyerler konulmuştur."