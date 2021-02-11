Meclis Başkanı Şentop’tan Enis Berberoğlu açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali verdiği ve İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin yeniden yargılanma talebini kabul ettiği CHP'li Enis Berberoğlu ile ilgili olarak, “O karar bu sabah itibariyle bilgi olarak gelmiş. İlk değerlendirmeyi yapacağız. Milletvekilliğinin nasıl verileceği konusunda açık bir hüküm yok. Genel hukuk kuralları çerçevesinde değerlendireceğiz” dedi.

Şentop, bir gazetecinin "Enis Berberoğlu şu anda milletvekili mi değil mi?" sorusuna, “Onu daha şimdi söyleyemiyorum. Meclis'in bir işlem yapması gerek. Öte yandan Berberoğlu'nun avukatları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Berberoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması için düzenlenen fezlekeye itiraz etti” diye yanıt verdi.

Berberoğlu'ndan itiraz

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nce yeniden yargılanması ve infazın durdurulmasına karar verilerek dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı’na gönderilen Enis Berberoğlu, fezlekeye itirazda bulundu. Berberoğlu’nun avukatları tarafından düzenlenen fezlekeye ilişkin itiraz dilekçesinde, “Mahkemenizce düzenlenen fezlekenin hukukun temel ilkelerine, aleyhe değiştirme yasağı kuralına, usul ve yasaya bariz şekilde aykırı olması sebebiyle keyfilik içeren, müvekkile karşı husumet güdüldüğünün ve objektiflikten uzaklaşıldığının ispatı niteliğinde olan iş bu fezlekenin tamamlanmadan iadesinin istenerek usul ve yasaya uygun yeni bir fezleke düzenlenmesi talebidir” denildi.

TIKLAYIN - Mahkeme yeniden yargılama talebini kabul etti; Enis Berberoğlu süreci nasıl işleyecek?

TIKLAYIN - Yarkadaş'tan "fezleke" tepkisi: Berberoğlu 5 yılla bile yargılanamayacakken, 60 yıla yakın bir ceza talep ediliyor

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Şentop'tan milletvekillerine Koronavirüs aşısı açıklaması

"Vekiller, milletvekili olduğu için değil, milletvekilleri arasında virüsün yaygınlığı nedeniyle aşı olması gerekiyor" diyen Şentop, "Türkiye genelinde yüzde 2,5-3 civarındayken, vekiller arasında yüzde 30’a yakın bir oran var. Kendileri virüsü almakla kalmıyor, temas sebebiyle seçim bölgesinde vatandaşları da risk altına sokuyor bu durum" diye konuştu.

Şentop yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili de "Samimiyetle konuya yaklaşmak önemli. ‘Şu olursa ben yokum’, ‘Şu olmazsa ancak varım’ değerlendirmeleri de yeni anayasa yapmama niyetini ortaya koyar. Ortak noktalar üzerinden gitmek lazım. Mutabakat sağlanamayan noktalarda farklılıklar nasıl ulaşabiliriz, bunun üzerine gidilebilir. Bunun yolları var, benim aklımda da birkaç örnek var" dedi.

Enis Berberoğlu açıklaması

Şentop Enis Berberoğlu ile ilgili de şu değerlendirmelerde bulundu:

"Arkadaşlarla ilgili bir değerlendirme yapacağız. Fezleke geldiğinde, dokunulmazlık sebebiyle durma kararı veriliyor ve Meclis’e gönderiliyor. Meclis Başkanı da karma komisyona gönderiyor.

AYM’nin ihlal kararı üzerine iki görev yüklüyor kanun. 49. maddesinde, ihlal varsa ihlal varlığını tespit edin. İkinci olarak da bu ihlalin nasıl giderileceğini belirtir diyor. AYM nasıl ihlalin kaldırıldığına dair bir bölüm paragraf koymuş kararına. Ceza Mahkemesi de ona göre hareket etti. Tespit ettiği ihlalin, giderimi ile ilgili… Teorik kısmı uzun, burada uzun olur.

Yeni bir durum bu. Arkadaşlarla konuşacağız. Kesin hükmün genel kurula bildirilmesi var. Yaşamış olduğumuz bir durum yaşadığında mahkeme kararı mı okunur, o konuda bir netlik yok. Hukukçu arkadaşlarla konuşup bir karara varacağız.”

ABD ile ilişkiler

Öte yandan Şentop, ABD ile ilişkilere dair de şunları kaydetti:

“Bu konuda dün ABD-Türkiye Cumhuriyeti parlementolar arası dostluk grubu var. Dostluk grubundaki, yönetimdeki ve üye olan arkadaşların onlara yönelik bir cevabı olduğunu biliyorum, basın ile de bu metin paylaşılır. Senatörlerin bir kısmı, bu metni okuduğunuzda içinde ismi de geçiyor FETÖ’nün önemli bir vitrin ismi üzerinden bir çalışma yaptığını, bu senatörlere, muhtemelen bu metni hazırladığını, metni ellerine verdiğini tahmin edebilirsiniz. FETÖ ile mücadele konusunda bir rahatsızlıkları var. Bu ismi geçen şahsın ailesinin falan… Bu şahsın, FETÖ elebaşının manevi oğlu olduğunu, örgüt mensubu olduğunun kendisinin kabul ettiğini, ailenin de destekleyen beyanlar olduğunu biliyoruz. Bu şahıs üzerinden ‘insan hakları’ konusunda Türkiye’ye bir şeyler söyleyenler çok yanlış yapıyorlar. 15 Temmuz’un arkasında ABD var mı yok mu tartışması oldu. ABD açıklama yaptı, dostluk falan… Amenna. Sadece 15 Temmuz değil, bundan önceki darbeler konusunda sokağa çıkın sorun.”