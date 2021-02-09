Mahkeme yeniden yargılama talebini kabul etti; Enis Berberoğlu süreci nasıl işleyecek?

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, CHP'li Enis Berberoğlu’nun yeniden yargılanma talebini kabul etti. Anayasa Mahkemesi’nin ikinci kez verdiği ihlal kararının gereğini yerine getirdi. Dün itibarıyla Enis Berberoğlu ile ilgili infaz durduruldu. Berberoğlu hakkında verilen hüküm tüm sonuçlarıyla ortadan kaldırıldı. Yargılama durduruldu. Enis Berberoğlu süreci nasıl işleyecek?

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, sürece ilişkin kaleme aldığı yazıda şu maddeleri sıraladı:

1- İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, Berberoğlu’nun yeniden yargılanması için düzenlediği fezleke Adalet Bakanlığı üzerinden Meclis Başkanlığı’na gönderilecek.

2- Meclis Başkanlığı, Berberoğlu’nun milletvekilliğini iade edecek. Enis Berberoğlu, Meclis’e davet edilecek.

3- Meclis Başkanvekili’nin iade kararını okumasından sonra Berberoğlu, Genel Kurul’da yerini alacak. Böylece bir ilk yaşanacak.

4- Enis Berberoğlu’nun avukatı Yiğit Acar’dan öğrendiğime göre Berberoğlu bu süre zarfında herhangi bir açıklama yapmayacak. Meclis’te konuşacak.

5- Milletvekilliği düşürülen birisinin milletvekilliğinin yeniden iadesi kararı ilk olduğu için bu uygulama bir içtihat olacak.

6- Enis Berberoğlu’nun yeniden yargılanabilmesi için Meclis Başkanı Mustafa Şentop, fezlekeyi Anayasa-Adalet Karma Komisyonu’na gönderecek.

7- Karma Komisyon’da dokunulmazlığın kaldırılmasına karar verilirse, Meclis Genel Kurulu’nda oylama yapılıp, katılanların bir fazlasının oyuyla dokunulmazlığı kaldırılacak.

Selvi, "Meclis Başkanı Şentop, tavrını da koruyor. Bugün Anayasa Mahkemesi’ne bir yazı gönderilerek, 'tavzihte bulunulması' istenecek." ifadesini kullandı.