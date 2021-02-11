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Politika

Yarkadaş'tan "fezleke" tepkisi: Berberoğlu 5 yılla bile yargılanamayacakken, 60 yıla yakın bir ceza talep ediliyor

Enis Berberoğlu, fezlekeye itiraz etti

11 Şubat 2021 11:35

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yeniden yargılanması ve infazın durdurulmasına karar verilerek dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderilen eski CHP milletvekili Enis Berberoğlu, fezleke itirazda bulundu. CHP 26. Dönem Milletvekili Barış Yarkadaş da fezlekenin, hukukun en temel ilkelerini çöpe atan bir anlayışla hazırlandığını ifade ederek, "Berberoğlu 5 yılla bile yargılanamayacakken, bu somut ve görünür gerçeğe rağmen, 60 yıla yakın bir ceza talep edilmektedir" dedi.

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