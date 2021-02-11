Yarkadaş'tan "fezleke" tepkisi: Berberoğlu 5 yılla bile yargılanamayacakken, 60 yıla yakın bir ceza talep ediliyor

Enis Berberoğlu, TBMM'ye sunulmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderilen, dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik fezlekeye itiraz etti.
Enis Berberoğlu'nun avukatları tarafından mahkemeye dilekçe sunularak, "9 Şubat 2021 tarihli fezlekenin hukukun temel ilkelerine, aleyhe değiştirme yasağı kuralına, usul ve yasaya bariz şekilde aykırı olması sebebiyle keyfilik içeren, müvekkile karşı husumet güdüldüğünün ve objektiflikten uzaklaşıldığının ispatı niteliğinde olan işbu fezlekenin bila ikmal iadesinin istenerek usul ve yasaya uygun yeni bir fezleke düzenlenmesi talebidir" denildi. Dilekçede, "usul ve yasaya uygun bir fezlekenin yeniden düzenlenerek Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na gönderilmesi" talep edildi.
"Berberoğlu'nun kazanılmış haklarını bile gasp etmeye çalıştığı açıkça görülüyor"
CHP 26. Dönem Milletvekili Barış Yarkadaş da AYM'nin kararı yerine getiriliyormuş izlenimi verilen fezlekede Berberoğlu için 60 yıla kadar ceza istendiğini, Berberoğlu için açılan ilk davada dahi istenen cezanın 25 yıl olduğunu belirterek, "TBMM'ye gönderilmesi beklenen fezlekede, Berberoğlu 5 yılla bile yargılanamayacakken, bu somut ve görünür gerçeğe rağmen, 60 yıla yakın bir ceza talep edilmektedir" dedi.
Yarkadaş, sosyal medya hesabından yaptığı sıralı paylaşımlarda şu noktalara dikkat çekti:
"14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin CHP Mv. sevgili Enis Berberoğlu için düzenlediği fezleke, AYM'nin kararını yerine getiriyormuş izlenimi veriyor. Oysa ki; fezlekeyi okuduğunuzda, 14. Ağır Ceza'nın Berberoğlu'nun kazanılmış haklarını bile gasp etmeye çalıştığı açıkça görülüyor. 14. Ağır Ceza'nın henüz TBMM'ye ulaş(a)mayan fezlekesi incelendiğinde, Berberoğlu'nun aldığı 5 yıl 10 aylık ceza için yeniden yapılacak yargılama sürecinin adeta "krizi fırsata çevirme" anlayışıyla düzenlendiği anlaşılıyor. Mahkeme, sanık lehine olan tüm kanunları bir kenara iterek Berberoğlu için ilk yargılama sürecinde bile istenmeyen bir ceza talep ediyor. 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Enis Berberoğlu için 60 YILA VARAN BİR CEZA TALEP EDİYOR. Oysa ki; Berberoğlu için açılan ilk davada bile istenen ceza 25 yıldı. Mahkeme sanırım, üstüne faiz koyuyor."
"Berberoğlu için yeniden yargılanma süreci başlasa bile, Yargıtay'ın verdiği 5 yıl 10 aylık ceza esas alınmak zorunda. Çünkü Berberoğlu, geride kalan süreç içinde, başta CASUSLUK olmak üzere tüm suçlamalardan beraat etti. Ve bu kararlar kesinleşti. Ancak belli ki; bunlar ya 14 Ağır için bir şey ifade etmiyor; ya da hakimler dava sürecini husumete çevirdi. Hukukun en temel kurallarından biri, yargıçların sanıklara karşı husumet içinde hareket edemeyeceğidir. Berberoğlu davasında bu ilkenin açıkça çiğnendiği görülüyor. Fezleke bunun ispatıdır.
Ve bu fezleke, AYM'nin "hak ihlali var" kararına karşı, yeni suçlar doğurmaktadır. TBMM'ye gönderilmesi beklenen fezlekede, Berberoğlu 5 yılla bile yargılanamayacakken, bu somut ve görünür gerçeğe rağmen, 60 yıla yakın bir ceza talep edilmektedir. Bu fezleke TBMM'ye geldiği an Başkan Mustafa Şentop tarafından derhal geri gönderilmelidir.
Çünkü; AYM kararını uyguluyormuş görüntüsü çizilen 14. Ağır Ceza fezlekesi, 'adil yargılanma hakkı, hukuki belirlilik ilkesi, aleyhe değiştirme yasağı ve hukuk düzeninin tekliği kuralları'nı açıkça yok saymaktadır."
"Hukukçular halka anlatmalı"
Hukukçulara da çağrı yapan Yarkadaş, "konunun uzmanları, halkı bu konuda bilgilendirmelidir" diyerek twitlerine şöyle devam etti:
"Burada sıraladığım kavramların içeriklerini hukukçular basit ve sade bir dille tartışacaktır. Sıraladığım her ilke, haksız ve hukuksuz bir biçimde aylarca cezaevinde yatırılan Berberoğlu'nun en temel haklarını güvence altına almaktadır. Ancak ne yazık ki; 14. Ağır Ceza Mahkemesi, düzenlediği bu hukuk dışı fezleke ile Berberoğlu'nun tüm haklarını adeta çöpe atmaktadır. Bu yüzden tekrar ediyor ve 'FEZLEKE MECLİSE GELDİĞİ AN MAHKEMEYE İADE EDİLMELİDİR' diyorum. 14. Ağır Ceza, Berberoğlu'nun infazının bitimine sadece 8 ay kalmışken, bunu bile yeterli görmemektedir. Ve aynı mahkeme, Berberoğlu için üç ayrı suç türü ve üç ayrı fezleke düzenleyerek hukuksuzluğa devam etme niyetinde olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Bu hukuksuzluk Adalet Bakanı Sn. Abdülhamit Gül ve HSK'nın sayın üyelerini de doğrudan ilgilendirmektedir. Bu bağlamda, Berberoğlu'nun avukatları Yiğit Acar ve Murat Ergun'un mahkemeye itiraz ettiğini öğrendim. TBMM'nin, önümüzdeki günlerde yeniden göreve başlayacak olan Enis Berberoğlu'nun hukukunu koruması ve bu fezlekeyi yok hükmünde sayması tarihsel bir zorunluluktur. 14. Ağır Ceza Mahkemesi, fezlekesini AYM'nin verdiği karar doğrultusunda düzenlemeli, 5 yıldır süren hukuksuzluğu yeni mağduriyetlere yol açacak bir keyfilikle sürdürmemelidir. Keyfilik varsa adalet yoktur! Bahaneler ve hukuk tanımaz tavırlar, adaletin düşmanıdır..."
Fezleke
14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yeniden yargılama kararının ardından hazırlanan Enis Berberoğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik fezleke, TBMM'ye sunulmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderildi.
Gönderilen fezlekenin sonuç bölümünde, "Hakkında "Devletin Güvenliğine İlişkin Gizli Kalması Gereken Bilgileri Casusluk Maksadıyla Açıklama" suçundan yargılama yapılmakta iken milletvekili olması sebebiyle hakkındaki yargılamanın CMK 223/8 maddesi uyarınca durmasına karar verilen sanık Kadri Enis Berberoğlu hakkında yargılamaya devam olunmasının, Anayasa'nın 83/2 maddesi uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin adı geçen milletvekili hakkında yasama dokunulmazlığının kaldırılması kararına bağlı olduğu anlaşılmakla, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdirlerine tevdi olunmak üzere fezleke ve ekindeki dava dosyası ilişikte sunulmuştur. Gereğinin takdir ve ifası saygıyla arz olunur" denildi.
Ne olmuştu?
Anayasa Mahkemesi, 17 Eylül 2020'de verdiği kararla, Berberoğlu'nun, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının oy birliğiyle ihlal edildiğine karar vererek, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere kararın İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine hükmetti.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, eski CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına uyulması yönünde karar verdi.