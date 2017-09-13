T24 LogoT24 Logo
Politika

Meclis Başkanı Kahraman: Drone dediğiniz düğünde bile var

Nursima KESKİN / ANKARA, (DHA) - TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Meclis'te alınacak olan olağanüstü güvenlik önlemlerinin abartılı olduğu yönündeki yorumlara ilişkin  "Drone dediğiniz hadise düğünde bile var

13 Eylül 2017 20:08

Nursima KESKİN / ANKARA, (DHA) - TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Meclis\'te alınacak olan olağanüstü güvenlik önlemlerinin abartılı olduğu yönündeki yorumlara ilişkin  \"Drone dediğiniz hadise düğünde bile var. Gittiğiniz herhangi bir düğünde bakıyorsunuz üstten resim çekimi oluyor\" dedi.
Meclis Başkanı Kahraman, TBMM ile İstanbul Üniversitesi arasında protokol imzalanmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kahraman, Başkanlık Divanı Toplantısı\'nda alınan olağanüstü güvenlik önlemlerine ilişkin kararların abartılı olduğu yorumlarına ilişkin şöyle konuştu:
\"Ortalama günde 5 binin üzerinde insanın geldiği milletin kalbi Meclis\'teyiz. Yarın \'eyvah\' dememek için tedbir neyse onu almalıyız.  Asla OHAL ile, hürriyetin kısıtlanması ile alakası yok. Tedbir bu. Biliyorsunuz grupların toplantısına gelip parti başkanlarına kadar ulaşan saldırılar oldu. Ne zaman ne gelecek bilinmiyor. Önleyici tedbirler lazım. Drone dediğiniz hadise düğünde bile var. Gittiğiniz herhangi bir düğünde bakıyorsunuz üstten resim çekimi oluyor. Bu bir tedbir ne silah var ne birşey var. O kadar tabii bir hadise ki bu. Gayet normaldir. Her türlü tedbirin alınması lazım. Bu disipline giriyor. Meclisin açıldığı tarihten beri tedbir var. Evinizin kapısı açık mı, zil yok mu, herkes bir yere vurup girmiyor mu? Onun gibi bir hadise bu\"

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nursima KESKİNANKARA DHATBMM BaşkanıKahraman MeclisGittiğinizMeclis Başkanı Kahraman TBMMKahraman Başkanlık Divanı ToplantısıMeclis YarınOHALTedbirBiliyorsunuzNeDroneBuGayetHerMeclisinEvinizinOnun

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24