-Meclis artık daha güvenli TBMM (A.A) - 29.09.2011 - TBMM yerleşkesi içindeki kapı dedektörleri ve x-ray cihazları yenileriyle değiştirildi. her türlü metal ve patlayıcıya karşı duyarlı olan 5 tane x-ray cihazı ile 22 tane kapı dedektörü yeni yerlerine konuldu. Bu cihazlar, Türkiye'de ilk olma özelliğine sahip. Yeni kapı dedektörleri ve x-ray cihazları, bu alanda dünyanın en gelişmiş güvenlik cihazları olma özelliğini taşıyor. Cihazların, ABD ve İngiltere'deki havaalanları ile bazı ülke parlamentolarının girişlerinde ve uçağa biniş yapılan son kapı kontrollerinde kullanıldığı bildirildi. Yeni cihazlar, kullanım ömrünü dolduran 15 yıllık eski cihazların sık sık arıza vermeye başlaması yüzünden değiştirildi. Mevcutlarına göre çok daha hassas ve duyarlı olan, objeleri daha iyi tespit edebilen cihazlar, kimyasal ve biyolojik silahlara karşı da duyarlı ve bu maddelerin geçmesi durumunda ayrı bir sinyal veriyor. Yeni kapı dedektörlerinin bölgesel hassasiyeti var. Dedektör, metal, cihazdan geçen vatandaşın vücudunun neresindeyse ona göre sinyal veriyor. Kapı dedektörleri, mevcutları gibi insan sağlığı açısından da tehlikeli değil. Hamile kadınlar ve kalp pili olan vatandaşlar için tehlikeli olmadığına ilişkin uluslararası sertifikası bulunuyor. Meclis'te görevli polislere detektör ve x-ray cihazları konusunda eğitim verildi.