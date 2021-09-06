Meclis Araştırma Komisyonu, müsilajı yeniden gözlemleyecek

Meclis Araştırma Komisyonu, 7-10 Eylül tarihlerinde Marmara Denizi'nde ve Marmara Denizi'ne kıyısı olan illerde yeniden müsilaj sorununu gözlemleyecek.

Marmara Denizi olmak üzere denizlerdeki müsilaj sorununun sebeplerinin tespit edilmesi, detaylı bir şekilde analiz edilmesi ve gerekli önlemlerin alınabilmesi için çözüm önerilerinin ortaya konması amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, 7-8-9-10 Eylül 2021 tarihlerinde müsilaj sorununun yerinde gözlemlemeye karar verdi.

Havadan ve deniz altından izlenecek

Komisyon, Marmara Denizi’nde ve Marmara Denizi’ne kıyısı olan illerde (İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Tekirdağ, Yalova ve Çanakkale) havadan karadan, denizden ve denizaltından incelemelerde bulunacak.

İnceleme kapsamında,

– Arıtma tesisi projelerinin incelenmesi ve yetkililerden bilgi alınması,

– Arıtma Tesislerinde incelemeler gerçekleştirilmesi,

– Marmara Denizi üzerinde müsilajın olup olmadığı hususunun Marmara Denizi'nde İstanbul, Bursa ve Balıkesir çevresinde gemi-tekne; Kocaeli çevresinde deniz uçağı marifetiyle gözlenmesi;

– Deniz derinliklerinde ve deniz tabanında Müsilaj varlığının Büyükada açıklarında yapılacak dalışlarla kontrol edilmesi, planlanacak.

Meclis'e sunulacak

Meclis Araştırma Komisyonu yaptığı açıklamada, incelemelerin tamamlanmasının ardından çözüm önerilerini içeren kapsamlı bir rapor hazırlayacaklarını ve Meclis Başkanlığı ile yürütme organlarına sunacaklarını bildirdi.