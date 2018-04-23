Meclis 23 Nisan oturumunda gergin anlar (2)

MECLİS BAŞKANI KAHRAMAN\'DAN \'KÜRT İLLERİ\' İFADESİNE TEPKİ

Meclis\'teki 23 Nisan oturumunda HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, \"Sayın milletvekillerine şunu öneriyorum. Gidip Kürt illerinde lütfen Kürtçe isimlerin değiştirilmesine baksınlar. Cami isimlerinin değiştirilmesine baksınlar. Kürtçe müzik yaptıkları için tutuklanan insanlar görsünler. HDP 24 Haziran\'a gümbür gümbür geliyor ve biz kazanacağız\" dedi.

Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Beştaş\'ın \"Kürt illeri\" ifadesine tepki göstererek, düzeltmesini istedi. Kahraman, \"‘Kürt illeri’ asla olamaz. Türkiye\'yi ‘oranın illeri, Lazların illeri’ diye böldürtmeyiz. Kürt illeri, neresi bu? Yok böyle bir yer. Türkiye coğrafyasında yalnız Türkiye Cumhuriyeti var. Anayasa, iç tüzüğe de aykırıdır beyanlarınız. Sayın Genel Kurul bu \'Kürt illeri\' sözü huzurunda beyan edeni oturumdan çıkarmak isterim. Çünkü bunu dışarıda kullanabilmek hakkını almak lazım Meclis olarak. Ya açıklık getirin meramınızın bölünme olmadığını söyleyin, yoksa sizin oturumdan çıkarılmanızı teklif edeceğim\" diye konuştu.

Meral Danış Beştaş\'ın \'Kürt illeri\' ifadesinde Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerden bahsettiğini söylemesi üzerine İsmail Kahraman, \"Böldürtmeyiz, bayrağı değiştirtmeyiz, \'başka bir millet\' dedirtmeyiz\" dedi.

İYİ PARTİ\'DEN BİR İLK

Öte yandan kürsüye Meclis\'te ilk kez grup oluşturan İYİ Parti adına Isparta Milletvekili Nuri Okutan çıktı. MHP milletvekilleri, Okutan\'ın konuşmasını dinlemeden Genel Kurul\'dan ayrıldı.



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