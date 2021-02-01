Meclis, 2020 model ve sıfır olmak üzere 69 tane makam aracı kiralayacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 28,4 milyon liraya kiralanan 2019 model 66 makam aracının kullanım süresi dolmak üzereyken, 2023'e kadar kullanılmak üzere, 2020 model ve sıfır olmak üzere 69 makam aracı kiralanacak.

Gazeteci Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre; Mayıs 2019–30 Nisan 2021 tarihleri arasında kullanılması için 66 makam aracını 28 milyon 493 bin 600 lira karşılığında kiralayan Türkiye Büyük Millet Meclisi, 2023 yılı sonuna kadar kullanılacak 69 yeni araç için yeni bir ihaleye çıktı. Araçlar en eski 2020 model ve sıfır olacak.

Yeni araçlar için ihale duyurusu, TBMM Genel Sekreterliği tarafından 22 Ocak 2021 tarihinde yapıldı. İhale ise 24 Şubat 2021’de düzenlenecek.

Kiralanan araçlar, Meclis’in Başkanlık Divanı üyeleri, parti grup başkanvekilleri, komisyon başkanları ve uluslararası komisyon başkanlarının hizmetinde kullanılacak.

1 Mayıs 2021 ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında makam hizmetleri için kullanılacak araçlar, en eski 2020 model ve sıfır kilometre olacak.

Araçların 40’ının, diğer 29’undan daha üst düzey teknik donanıma sahip olacağı görüldü. İhale için hazırlanan teknik şartnameye göre, araçların 29’u 150 ve üstü beygir gücünde, 40’ı ise 190 ve üstü beygir gücünde olacak. 40 araç deri döşemeli olacak, ancak 29 araç için böyle bir özellik aranmayacak.

Yine 40 aracın orta konsolunda en az 8 inç ve üstü sürücü ekranı ve orijinal navigasyon olacak. 40 aracın koltukları ısıtmalı, camları perdeli olacak. Araçlar ile birlikte sürücü hizmeti alınmayacak.