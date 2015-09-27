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Politika

Meclis 1 Ekim'de açılıyor

1 Kasım seçimleri sonrasında Meclis'e dönme umudu olmayan milletvekilleri için Meclis son kez açılacak

27 Eylül 2015 23:11

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 7 Haziran seçimlerinden 5 ay sonra 1 Kasım'da tekrar sandığa gitmek üzere perşembe günü yeni yasama yılının açılışını yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Genel Kurul'da açış konuşmasını yapacak ancak TBMM’nin geleneksel resepsiyonu bu yıl düzenlenmeyecek. 

Meclis'teki partilerin liderlerinin Genel Kurul'a tam kadro katılması beklenirken, Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından sonra bir başka gündeme  geçilmeden çalışmaların tamamlanması ve Danışma Kurulu önerisiyle 1 Kasım'da yapılacak seçim nedeniyle tatil kararının alınması planlanıyor.

1 Kasım seçimleri sonrasında Meclis'e dönme umudu olmayan milletvekilleri için Meclis son kez açılacak. Meclis'in açıldığı 1 Ekim günü, 1 Kasım Genel Seçimleri'nde listelerde yer almayan ya da seçilemeyecek sırada olan milletvekilleri için de veda anlamına gelecek. 

7 Haziran seçimlerinden sonra TBMM Genel Kurulu'nda sadece 9 birleşim gerçekleştirildi. İhtisas ve araştırma komisyonlarının hiç biri kurulamadı. CHP ve MHP’nin 17-25 Aralık için verdikleri Soruşturma Komisyonu kurulmasına yönelik önergeler için bir çalışma yapılamayacak.

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