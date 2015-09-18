TBMM 1 Ekim’de açılacak; 1 Kasım seçimleri için tatil kararı alınmazsa ne olacak?

Siyaset, 1 Kasım’da tekrarlanacak milletvekilliği genel seçimleri için çalışmalarını yoğunlaştırırken TBMM 1 Ekim’de 25.Yasama yılının açılışını yapacak. Genel Kurul, 1 Ekim’de TBMM Başkanı İsmet Yılmaz başkanlığında toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşması yapması bekleniyor. Bu yıl Meclis resepsiyonu düzenlenmeyecek.

TBMM’nin 1 Kasım’da yapılacak seçimlerde çalışmaması için tatil kararı alması gerekiyor. Danışma Kurulu kararı ya da anlaşma olmadığı takdirde grup önerisinin 1 Ekim günü Genel Kurulda okunup oylanması lazım. Eğer, Meclis böyle bir karar almazsa, Genel Kurul ilgili yasalar uyarınca normal mesaisini sürdürecek. Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri gündemindekileri görüşecek.

TBMM daha önce 7 Haziran seçimlerine ilişkin kesin sonuçların Yüksek Seçim Kurulu'nca açıklanmasını takip eden beşinci gün saat 15.00'te toplanmak üzere, 7 Nisan'da tatile girmişti. YSK’nin ilanının ardından TBMM Genel Kurulu toplanarak ilk oturumda milletvekilleri and içmişti.

Tek başına hükümet kurulmasına vize vermeyen 7 Haziran sonuçlarından koalisyon da çıkmayınca Cumhurbaşkanı seçim kararı aldı. 7 Haziran seçimlerinden sonra gecikmeli de olsa Meclis Başkanlık Divanı oluştu ancak hiçbir komisyon kurulamadı.