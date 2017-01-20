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Eğitim

MEB'in taslak müfredatında 'Milli Mücadele'de Atatürk'ün rolü yerine çocuk kahramanlar yer alacak

Atatürk ilke ve inkilapları ise taslak müfredatta 5'inci sınıftan 8'inci sınıfa taşındı

20 Ocak 2017 11:10

Yeni müfredat taslağında 4 ve 5’inci sınıf sosyal bilgilerde 'Milli Mücadele' başlığı altındaki konuların işlenişinde değişiklik yapıldı. Eski müfredatta "Milli Mücadele’nin kazanılmasında Atatürk’ün rolü" ifadesi yer alırken yeni taslakta Atatürk'ün adı geçmedi. Konu "Milli Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle" anlatılacak. Taslakta ise ‘Kültür ve Miras’ ünitesinde “Millî Mücadele’deki çocuk ve öğrenci kahramanları üzerinde de durulacak” dendi, Atatürk vurgusu yapılmadı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanıp görüşlere sunulan taslak müfredattaki 'Atatürk' tartışmaları devam ediyor. Hürriyet'ten Gamze Kolcu'nun haberine göre, ortaokul sosyal bilgiler taslak programına göre, 4 ve 5’inci sınıflardaki ünitelerde anlatılan konuların kazanım (dersin sonunda öğrencinin elde edeceği bilgi) bölümlerinden Atatürkçülükle ilgili vurgular çıkarıldı. Talim ve Terbiye Kurulu’nun sosyal bilgiler 4’üncü ve 5’inci sınıflar için hazırladığı programda, ‘Atatürkçülükle ilgili konu ve kazanımlar’ başlığı yer alıyordu.

Atatürk'ün hayatı vardı

Eski hali: 4’üncü sınıfta ‘Geçmişimi Öğreniyorum’ ünitesinde, Milli Mücadele’deki birlik ve beraberliğin temelinde dayanışmanın olduğu anlatılıyor, Atatürk’ün sözleri veriliyordu. Mevcut programda kazanım “Milli Mücadele’nin kazanılmasında ve Cumhuriyet’in ilanında Atatürk’ün rolünü fark eder” diye tanımlanıyordu. “Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nda Türk milletini aynı amaçta birleştirdiği açıklanır. Türk büyüğü olduğu vurgulanarak vatan, millet ve insan sevgisiyle ilgili örnekler anlatılır” gibi kazanımlar okutuluyordu.

Taslak: Taslakta ise ‘Kültür ve Miras’ ünitesinde “Milli Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Milli Mücadele’nin önemini kavrar. Kazanım, biyografi öğretimi bağlamında ele alınacak. Millî Mücadele’deki çocuk ve öğrenci kahramanları üzerinde de durulacak” dendi, Atatürk vurgusu yapılmadı.

Eski hali: 5’inci sınıf sosyal bilgilerde Atatürk’ün inkılapçılıkla ilgili görüşleri örneklerle açıklanarak Türk toplumuna sağladığı fayda vurgulanıyordu. Cumhuriyet’in Atatürk ilkelerine dayandığı belirtiliyordu. ‘Atatürk’ün barışçıl bir devlet adamı olması’, ‘Milli eğitim düşünceleri/uygulamaları’ başlığı vardı.

Taslak: Taslakta Atatürk ile ilgili kazanımlara yer verilmedi.

6 ve 7. sınıftaki anlatım

Taslakta sosyal bilgilerde Atatürk kazanımına 6 ve 7. sınıfta dört cümleyle yer verildi. 6’ncı sınıf ‘Bilim, teknoloji ve toplum’da “Atatürk’ün akılcılığa ve bilime verdiği öneme değinilir” denildi. ‘Küresel bağlantılar’ ünitesinde “Türk Cumhuriyetleri, komşu ve diğer ülkelerle ilişkilerimiz Atatürk’ten itibaren millî dış politika anlayışı ele alınacak” ifadesi yer aldı.

7’inci sınıfta ‘Birey ve toplum’ ünitesinde konu “İstiklâl Savaşı’nda Darüşşafakalı öğrencilerin telgrafçılık eğitimlerinin oynadığı rol örnek gösterilebilir. Atatürk’ün iletişime verdiği öneme kanıtlar gösterilerek” ifadesiyle anlatılacak. ‘Etkin vatandaşlık’ta Atatürk’ün Türk demokrasisinin gelişimine katkısı açıklanacak.

Bu arada 5, 6, 7’nci sınıflardaki sosyal bilgiler dersinde olan Atatürk ilke ve inkilapları ise taslak müfredatta 8’inci sınıfa taşındı.

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