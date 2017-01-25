MEB'in tartışmaya açtığı yeni müfredat için binlerce şikâyet ve öneri geldi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) veli, öğrenci ve eğitimcilerin değerlendirmesine açtığı müfredat taslağı için 100 binden fazla görüş bildirildi. Askıya çıkarıldığı 13 Ocak’tan 23 Ocak’a kadar mufredat.meb.gov.tr adresine 106 bin 253, kurumsal e-posta adreslerine ise 6 bin 500 öneri gönderildi.

Bilindiği üzere Kemalizm ve “Atatürkçülük” kavramı sosyal bilimler derslerinin müfredatından tamamen çıkarılmış, Atatürk’ün işlenişinin kapsamı daraltılmıştı. Taslağa göre, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 1. sınıftan itibaren “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” çocuklara anlatılacak ve 6. sınıftan itibaren Sosyal Bilgiler dersinde, toplumsal hayatta demokrasinin önemi 15 Temmuz üzerinden örneklerle anlatılacak. Lise son sınıf biyoloji dersinin müfredatında yer alan “Hayatın başlangıcı ve evrim” ünitesi de tamamen eğitim programından çıkarıldı. Evrim konusu bir önceki müfredata göre 12. sınıfta 6 saat süreyle işleniyordu. Bu kapsamda Lamarck ve Darwin’in çalışmalarını araştırması, evrime ilişkin görüşleri irdelemesi ve öğrencinin evrime ilişkin görüşleri özetlemesi isteniyordu. Evrim ünitesi “Canlılar ve çevre” başlıklı bir ünite ile değiştirildi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeni müfredat taslağı 13 Ocak 2017 tarihinde tartışmaya açıldı. Söz konusu müfredata 10 gün içinde 112 bin şikayet ve öneri gönderildi. Önerilerin yoğunlaştığı dersler Türkçe, Atatürkçülük ve Tarih oldu. Ayrıca Evrim Teorisinin kaldırıldığı Biyoloji dersine de çok sayıda öneri yapıldı.

Ortaokula 28 bin mesaj

13-23 Ocak tarihleri arasında ortaokul öğrencileri için hazırlanan 14 ders için 28 bin 298 görüş iletildi. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi 6 bin 16 görüş ve öneriyle ilk sıraya yerleşti. 2 bin 142 öneriyle Türkçe, bin 918 öneriyle Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi en çok görüş bildirilen ders olarak kayıtlara geçti. İmam Hatip Ortaokulu Temel Dini Bilgiler dersine 347, Ortaokul Temel Dini Bilgiler (İslam 1-2) dersine 601 öneri yapıldı.

Tarih dersine 36 bin 614 öneri



Paydaşlardan büyük ilgi gören lise kademesinde 25 ders için toplam 57 bin 610 görüş yollandı. En çok öneriyi 36 bin 614 ile tarih, 5 bin 616 ile biyoloji aldı. Bu dersleri sırasıyla felsefe ve coğrafya takip etti.



Tarih dersi, Osmanlı’ya daha fazla yer verilmesiyle; biyoloji ise evrim teorisinin çıkarılmasıyla gündeme gelmişti. Ortaokul kademesinin 11 ders taslağı için 28 bin 298 öneride bulunuldu. İlk sırada en çok tartışılan taslak programlardan biri olan T.C inkılap tarihi ve Atatürkçülük yer aldı. Ders taslağı için 6 bin 16 görüş alındı. Sosyal bilgiler 3 bin 857 ile ikinci ve en tartışmalı derslerden olan fen bilimleriise 2 bin 901 ile üçüncü oldu.



İlkokulda Türkçe birinci



İlkokulda 11 ders taslağı için toplam 20 bin 371 görüş bildirildi. En çok öneri alan 3 bin 645 ile Türkçe olurken, onu 2 bin 698 ile görsel sanatlar ve 2 bin 373 ile hayat bilgisi takip etti.



