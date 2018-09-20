MEB'in ders kitabından: Köy Enstitüleri, köylülerin tepkisiyle kapatıldı

2018-2019 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ders kitaplarını geçen günlerde öğrencilere dağıttı. 8.sınıf öğrencileri için MEB Yayınları tarafından basılan T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük kitabında Köy Enstitüleri’nin kaldırılmasına köylülerin tepkisinin neden olduğu ifade edilirken, Şeyh Sait isyanından ise yalnızca ‘Doğu’daki bir isyan’ olarak bahsedildiği kaydedildi.

Birgün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre, Kitapta geçen yılki kitaptan farklı olarak Teali İslam Cemiyeti ve Hürriyet ve İtilaf Fırkası yer almıyor. Bu iki cemiyet müslümanların kurduğu zararlı cemiyetler arasında yer alıyordu.

Atatürk dönemi dış politikanın özelliklerinde de bu yıl değişiklik yapıldı. Kitaba bu yıl mütekabiliyet, milli menfaatleri esas alma ve Türk ve dünya kamuoyunu dikkate alma gibi yeni özellikler eklendi. Mütekabiliyet kavramı ABD ile son dönemde yaşanan krizlerde sık sık gündeme gelmişti.

Şeyh Sait’in adı yok

Şeyh Sait isyanı da bu yılki kitaptan çıkarıldı. Geçen yılki kitapta Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kapatılmasında ve Musul Sorunu’nun İngilizler lehine çözülmesinde payı olduğu belirtilen Şeyh Sait isyanından bu yıl yalnızca Doğu’daki bir isyan olarak söz ediliyor.



Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kapatılması anlatılırken “Halk Fırkasından istifa eden milletvekillerinden bazıları, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasına katıldı. Bu durum iki parti arasında rekabete neden oldu. Tam da o günlerde ülkemizin doğusunda bir ayaklanma çıktı” ifadeleri kullanıldı.

Kitapta köy enstitülerinin 'köylülerin tepkisi' nedeniyle kapatıldığı ve daha sonra da yapılandırıldığı ifade edildi. Konuyla ilgili şu ifadeler kullanıldı: “Tarımsal üretimi bilimsel yöntemlerle arttırmak için Köy Enstitüleri açılmıştır (22 Nisan 1940). Ancak bu okulların giderlerinin köylüden karşılanmak istenmesi tepki doğurmuş ve bir süre sonra Köy Enstitüleri, “Öğretmen Okulları” adıyla yeniden yapılandırılmıştır.”



Öte yandan geçen yıl kitaptan çıkarılan Atatürk ilkeleri de tekrar eklendi.

MEB şairleri karıştırdı

MEB’in 11’inci sınıf Türk Dili ve Edebiyatı kitabındaki hata, “Bu kadarı da olmaz” dedirtti. Kitapta, Faruk Nafiz Çamlıbel’in biyografi kısmına başka bir şairin fotoğrafı basıldı. “Beş Hececiler’in en başarılı ismi” olarak anılan Çamlıbel’in fotoğrafının yanlış kullanılması tepki çekti. Altına, “Faruk Nafiz Çamlıbel (1898-1973)” yazılan fotoğrafta Cumhuriyet döneminin önemli şairi olan Behçet Kemal’in fotoğrafı kullanıldı. Mustafa Mert Bildircin

“Yeniden incelenmeli”

Hatanın denetimsizlikten kaynaklandığını söyleyen Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Metin Kayahan Özgül, “Nasıl çözülür bilmiyorum ancak Bakanlık’ta bir denetim gevşekliği olduğu görülüyor” dedi. Özgül, “Sadece ders değil, yardımcı kitaplarda da birçok hata oluyor. Yazanlar, ‘Ben yazdım’ deyip kenara çekiliyorlar. Kitaplar basılmadan önce mutlaka yeniden incelenmeli” ifadelerini kullandı.