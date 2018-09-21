MEB'e göre Osmanlı dağılmamış

Ders kitaplarında geçen yıl olduğu gibi bu yıl da dikkati çeken detaylar var. Sosyal Bilgiler dersinin 4’üncü sınıfta 7’nci sınıfa kadar olan bölümü incelediğinde Atatürk ilkelerine değinilmediği, bunun yanında başkanlık sisteminden 6’ncı sınıfta bahsedildiği, Laik Devlet başlığının kitaptan çıkarılırken, laiklikğin ise 1-2 cümleyle 'geçiştirildiği' belirtildi. Öte yandan Osmanlı Devleti'nin yükselme dönemine kadar anlatılırken, gerileme ve dağılma dönemindeki savaşlara değinilmediği de ifade edildi.

Birgün'den Mustafa Kömüş'ün haberi şöyle:

Atatürk ilkeleri

5. sınıfta eğitim ve öğretimin Atatürk ilkelerine göre yer aldığı belirtiliyor fakat geçen yıl çıkarılan Atatürk ilkeleri bu yıl da kitapta yer almıyor. Kitapta yalnızca Anayasa’nın 42. Maddesi’ndeki “eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre devletin gözetim ve denetimi altında yapılır” ifadesi yer alıyor.

Ayrıca geçen yıl 4’üncü sınıf kitabından çıkarılan milli bayramlar bu yıl 5’inci sınıfta kendine yer alıyor.

Başkanlık 6. sınıfta

16 Nisan 2017 Referandumu’nun ardından kabul edilen başkanlık sistemi ise 6. sınıfta anlatılıyor. Sistem şu şekilde ifade ediliyor: “Halk oylaması ile Anayasa’da yapılan değişiklikle yürütme yetkisi şu şekilde yeniden düzenlenmiştir:



Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı tarafından, Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir.



Ülkemizde 24 Haziran 2018’de yapılan seçimlerin ardından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmiştir.



Yürütmenin başında bulunan Cumhurbaşkanının Anayasa’ya göre görev ve yetkilerinden bazıları şunlardır:



"Cumhurbaşkanı devletin başıdır, Milletlerarası antlaşmaları onaylar ve yayımlar, TBMM adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığını temsil eder, Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atar ve görevlerine son verir.”

Bayram kutlaması

7’nci sınıf ders kitabında geçen yıl 6’ncı ünitede yer alan Yönetimin Özü konusunda yer alan Laik Devlet başlığı çıkarıldığı görülüyor. Bir sayfaya yakın anlatılan laiklik konusu, bu yılki kitapta bir iki cümleyle geçiştiriliyor. Konu şu şekilde ifade anlatılıyor:

“Laiklik yalnız din ve dünya işlerinin ayrılması değil tüm yurttaşların din, vicdan ve ibadet hürriyetinin sağlanmasıdır. Laikliğin en önemli unsurlarından biri de devletin çeşitli dinlerin ve mezheplerin mensupları arasında kanun önünde ayrım gözetmemesidir. Bu ilke Anayasa’nın 10. maddesinde 'Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir' şeklinde yer almaktadır.”



Öte yandan devletin laik olduğuna dair verilen örneklerde ise Erdoğan’ın bayram kutlamaları yer alıyor. Şeker Bayramı’nda Müslümanların, Noel’de Hıristiyanların günlerinin kutlanması laikliğe örnek olarak gösteriliyor.

Gerileme ve dağılma yok

Yine 7’nci sınıf anlatılırken Osmanlı Devleti’nin gerileme ve dağılma dönemleri anlatılmıyor. Bu konu anlatılırken Osmanlı’nın kuruluş döneminden yükselme dönemine kadar yer alan zaferlerinden kısaca bahsediliyor. Fakat duraklama, gerileme ve dağılma dönemlerine değinilmiyor. Yalnızca yapılan ıslahatlardan bahsediliyor. Örneğin Tanzimat döneminde yapılan yenilikler kitapta anlatılırken, bu yeniliklerin hangi koşullarda ve neden yapıldığına değinilmiyor.



15 Temmuz Darbe Girişimi’ne ise bütün sınıflarda demokrasi konusu anlatılırken yer veriliyor.

"Köy enstitülerinin 'köylülerin tepkisi' nedeniyle kapatıldı"

İnkılap Tarihi 8. sınıf kitabında köy enstitülerinin 'köylülerin tepkisi' nedeniyle kapatıldığı ve daha sonra da yapılandırıldığı ifade edildi. Konuyla ilgili şu ifadeler kullanıldı:

“Tarımsal üretimi bilimsel yöntemlerle arttırmak için Köy Enstitüleri açılmıştır (22 Nisan 1940). Ancak bu okulların giderlerinin köylüden karşılanmak istenmesi tepki doğurmuş ve bir süre sonra Köy Enstitüleri, “Öğretmen Okulları” adıyla yeniden yapılandırılmıştır.”

Öte yandan geçen yıl kitaptan çıkarılan Atatürk ilkeleri de tekrar eklendi.

Şairleri karıştı

MEB’in 11’inci sınıf Türk Dili ve Edebiyatı kitabında, Faruk Nafiz Çamlıbel’in biyografi kısmına başka bir şairin fotoğrafı basıldı. “Beş Hececiler’in en başarılı ismi” olarak anılan Çamlıbel’in fotoğrafının yanlış kullanılması tepki çekti. Altına, “Faruk Nafiz Çamlıbel (1898-1973)” yazılan fotoğrafta Cumhuriyet döneminin önemli şairi olan Behçet Kemal’in fotoğrafı kullanıldı.