MEB'den 'profesyonel yöneticilik' açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı, profesyonel yöneticilik ile ilgili medyada çıkan haberlere ilişlin bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Kamuoyunda okul yöneticilerinin işletme ve iktisat mezunları arasından seçileceği ve okul müdürlerinin tamamının değiştirileceği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

MEB'den yapılan açıklama şöyle:

"Son günlerde bazı basın yayın organlarında, 'profesyonel yöneticilik' kavramı üzerine çıkan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Eğitim biliminde kullanıldığı şekliyle 'profesyonel yöneticilik' okul yönetiminde görev alan eğitim kökenli yöneticilerin yöneticilikte uzmanlaşması anlamına gelmektedir. Benzer şekilde profesyonel yöneticilik herhangi bir branştaki bir öğretmenin kendi alanında lisansüstü eğitim dâhil, uzmanlaşması anlamını taşımaktadır.

Bu bağlamda kamuoyunda okul yöneticilerinin işletme ve iktisat mezunları arasından seçileceği ve okul müdürlerinin tamamının değiştirileceği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır."