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Eğitim

MEB'den görme engelli öğrenciler için e-braille

Cihaz, görme engelli öğrenciler için okuma yazma becerilerini geliştirebilecek, akranlarıyla eşit miktarda kaynağa erişebilme imkanı veriyor

10 Ocak 2018 14:51

Millî Eğitim Bakanlığı görme enegelli öğrenciler için elektronik dosyaları Braille alafabesine, Braille notlarını da yazı diline çevirme özelliğine sahip tekonolojik cihaz dağıtacak. 

Cihaz, görme engelli öğrenciler için okuma yazma becerilerini geliştirebilecek, akranlarıyla eşit miktarda kaynağa erişebilme imkanı veriyor. 

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör, konuyla ilgili olarak, Türkiye´de görme engelli öğrencilere eğitim veren 36 okulda, bin 346 öğrencinin eğitim gördüğünü, görme yetersizliği bulunan 2 bin 722 öğrencininse eğitimine kaynaştırma-bütünleştirme uygulamaları yoluyla devam ettiğini söyledi.

Görme engelli öğrencilerin eğitim ortamlarını iyileştirmek ve eğitsel materyal eksiklerini gidermek için çalışmalar yaptıklarına işaret eden Güngör, öğrencilere kültürel, sosyal ve sportif alanlarda destek olmak amacıyla çeşitli kurumlarla iş birliği yaptıklarını söyledi.

Güngör, bu kapsamda, Bakanlık olarak bu yıl 250 Braille okuma yazma cihazının görme engelli öğrencilere dağıtılmasını planladıklarını bildirerek, şu bilgileri paylaştı: "Öğrenciler, bu cihazı kullanarak okuma, yazma becerilerini geliştirebilecek, ayrıca normal akranlarıyla eşit miktarda kaynağa erişme şansına da kavuşacak. Elektronik okuma yazma cihazı, elektronik ortamlardaki dokümanları Braille alfabesine dönüştürme özelliğine sahip olması nedeniyle öğrencilerin kitap, gazete, dergi gibi pek çok dokümana erişimini sağlayacak. Cihaz, ayrıca öğrencilerde bir okuma kültürü oluşmasına katkı sağlayacak. Cihazda, Braille alfabesi ile alınan notları yazı diline çevirerek elektronik ortama aktarma özelliği de bulunuyor. Bu sayede aileleri, görme engelli çocuklarının okuma yazma gelişimini takip etme fırsatı bulabilecek."

Güngör, ilk olarak 250 cihazın görme engelli öğrencilere dağıtımının ardından projenin Türkiye geneline yaygınlaştırılmasının sağlanacağını sözlerine ekledi.

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