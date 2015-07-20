MEB'den dershanelere 'tek ders kursu' çözümü

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), AYM’nin dershane yasasını iptal etmesinden sonra okula dönüşmeyen dershaneler için yeni bir yol haritası hazırladı. Özel okula dönüşüm için başvurmayan veya başvuru aşamasındayken karar nedeniyle başvurusunu geri çeken yaklaşık 1000 dershaneye tek ders kursu ruhsatı verilecek. Kurslar sadece matematik, inkılap tarihi ve edebiyat derslerinden bir tanesi için açılabilecek. Kurslar, bir ders için aldığı ruhsatın üzerine, diğer ders için de ruhsat alabilecek. Kurslar, yine ücretli ve dershanelerin kendi binalarında olacak. Sadece adı “dershane” olmayacak.

Sinan Tartanoğlu’nun Cumhuriyet’te yer alan haberine göre, Anayasa Mahkemesi kararı ile iptal edilen yasanını yürürlük tarihinden itibaren 3 bin 107 dershaneden 2 bin 280’i özel okula dönüşüm için başvurdu. Bunlardan 2 bin 260’ı MEB tarafından dönüşüm için uygun bulundu. 967’si de dershaneden özel okula dönüşümünü tamamladı. Ancak mahkeme kararının ardından 2 bin 260 dershaneden bazılarının başvurularını geri çektiği öğrenildi.

Böylelikle özel okula dönüşmek istemeyen 1000’den fazla dershane yasal olarak “boşluğa” düşmüş oldu. Bu yüzden MEB, Anayasa Mahkemesi’nin dershanelerin özel okula dönüştürülerek kapatılması yasasının iptaline ilişkin Anayasa Mahkemesi’nin kararını beklerken, “yeni yol haritaları” hazırlamaya başladı.

Edinilen bilgiye göre, söz konusu dershaneler “tek ders kursu” olarak açılabilecek. Kurslar sadece matematik, edebiyat ve inkılap tarihi derslerini verebilecek. Kursların her bir ders için ayrı ayrı MEB’ten izin alması gerekecek. Bir ders için ruhsat alabilen kurum, ikinci bir ders için de ruhsat başvurusunda bulunabilecek. Düzenleme, Bakan onayıyla bir defaya mahsus yapılacak. Yani bir kere bir ders için ruhsat alan kurs bir daha ruhsat alamayacak.

Dershane olmayan dershane

Bu kurslar, dershane adı altında hizmet veremeyecek. Ama yine kendi binalarında ücret karşılığında eğitim verecek.

Yasanın iptali talebiyle yapılan başvurunun Anayasa Mahkemesi görüşmeleri sırasında, MEB yetkilileri tek dersten kurs açılabileceği değerlendirmesini yapmıştı. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ise son açıklamasında, dershanelerin takviye kursu olabileceklerini belirterek, “Bugün dershane adı altında faaliyet göstermekte olan ama kanunda karşılığı kalmadığı görülecek olan kurumlar kanunen özel okula, Etüt Eğitim Merkezine veya Kurslara dönüşebilirsiniz. KPSS kursu, takviye kursu olabilirler. Bizim onlara önerimiz takviye kursu olmaları. Devlet olarak geçen yıl okullarda ücretsiz takviye kursu başlattık. 2 milyondan fazla öğrenci yararlandı. Özel sektör de takviye kursu açabilir” demişti.