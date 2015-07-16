MEB Müsteşarı: Dershaneler illegal hale gelmiş oldu

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) dershanelerin kapatılmasını öngören yasayı oyçokluğu ile iptal etmesinin ardından, milyonlarca öğretmen ve öğrenci kararın sonuçlarını merakla bekliyor. AYM’nin tartışılan dershane kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu MEB Müsteşarı Doç. Dr. Yusuf Tekin, “Eğer bu karar toplu bir iptalse, AYM alenen dershaneleri illegal hale getirmiş oldu" dedi.

Yeni Şafak’ta yer alan habere göre; daha önce Cumhurbaşkanı Abdullah Gül döneminde onaylanan ve kamuoyunda Demokratikleşme Paketi olarak bilinen kanun ile 'dershane' tanımının çıkarıldığını hatırlatan Tekin, “Eski kanunda dershane tanımı kaldırıldığı için yeni düzenleme yaptık. Bu sayede dershanelerin temel liseye dönüşümü sağlanacaktı. Fakat Anayasa Mahkemesi verdiği iptal kararıyla dershaneleri tamamen kapatmış oldu. Eğer bu karar toplu bir iptalse, AYM alenen dershaneleri illegal hale getirmiş oldu" dedi.

AYM'nin tam olarak neyi iptal ettiğini bilmediklerini anlatan Tekin, “Yaklaşık 40 sayfalık bir kanun metninden bahsediyoruz. Bunun içerisinde CHP'ye ait iptal davaları var. İptal davaları, maddenin tümü için değil, maddenin içerisindeki bir cümlenin iptali için de dava açılmış olabilir. Bu iptallerin ne olduğunu karar açıklandıktan sonra öğreneceğiz. Bir kanunun üzerine yeni bir kanun yapılır ve bu yeni kanunu AYM iptal ederse, kanun ilk hali uygulamaya konulamaz. Bu, yargının yasamaya müdahalesi ile yasama yetkisinin ihlali olur. AYM iptal kararı aldı ama kanunun ilk halinde dershane kavramı yok" ifadelerini kullandı.

Söz konusu iptalin, dershaneden temel liseye dönüşen kurumlarda hiçbir soruna yol açmayacağını vurgulayan Tekin, şunları söyledi:

“Temel liselerin burada bir kaybı olmayacak. Dershane gibi bir lise düşündüğü için temel liseye gelmek isteyen adaylar, madem dershane açıktı, illegal faaliyet gösteren dershanelere giderim diyen öğrencileri kaybedebilirler. Bunun dışında hukuki bir sorun yok" dedi. İptal kararının temel liseler için önemli bir avantajı da beraberinde getirdiğini belirten Tekin, “Temel liselerin varlık sebebi olan dershaneler ortadan kalkınca, temel liseler de artık normal liselere dönüştü" dedi. Tekin, temel liselerin durumunu daha da iyileştirecek önlemler alınacağını kaydetti.

‘Dershane öğretmenleri devlete atanamayabilir’

MEB Müsteşarı Yusuf Tekin, “Kanunda yer alan dershane öğretmenlerinin Milli Eğitim Bakanlığı'na geçme tasarısının da iptal edileceğini tahmin ediyorum" dedi.

Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı döneminde hayata geçen Demokratikleşme Paketi kapsamında Milli Eğitim Temel Kanunu'nda değişiklikler yapılmış ve 'dershane' tanımı literatürden tamamıyla çıkarılmıştı. Ayrıca ortaöğretime veya yükseköğretime giriş sınavlarına ya da bu sınavlar kapsamındaki derslere hazırlık niteliğinde kurs açılması da engellenmişti. CHP'nin dershanelerin özel okula dönüştürülmesini öngören kanunun iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurmasıyla başlayan süreç, yasanın iptaliyle sonuçlandı. Şu an hali hazırda özel okula dönüşen kurumlar ve temel liselere kayıt yaptıran öğrenciler, dershane öğretmenleri ile özel okul olmak için başvuran kurumlar kararın gerekçesini merakla bekliyor.

MEB teşviklere devam edecek

Edinilen bilgiye göre, temel liseye dönüşen kurumlar öğrenci kaydı almaya devam edecek. Öğrenci ve okullara teşvikler de aynen sürecek. Temel liselere öğrenci başına aylık 3 bin TL, özel okullara da 3 bin 500 TL'ye kadar teşvik veren MEB, toplamda 167 bin 429 öğrenci için özel okullara ve temel liselere 576 milyon 774 bin 765 TL ödedi. Gerekçeli kararı gördükten sonra yol haritasını netleştirecek olan MEB, teşviklere devam edecek.

MEB ayrıca dönüşüm sürecinde devlet okullarındaki öğrencilere takviye kursları vermeye başlamıştı. Kursların aynen devam edeceğini belirten yetkililer, bu yıl MEB'in kurs sayılarını artıracağını da ifade etti. Dönüşen dershanelerin öğrenci kayıtları için duyuruya çıkmasının kararlaştırıldığı toplantıda, temel liselerin belirlenen müfredata göre hareket etmesi ve eğitim öğretim takvimine göre eylül ayında derslere başlayacağı ifade edildi. Dershanelere kayıt için velilerin AYM gerekçeli kararını beklemesi tavsiye edildi.