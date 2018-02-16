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Eğitim

MEB'den açıklama: Başarı sıralaması paylaşılmamıştır

İSTANBUL, (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanlığı, ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye ilişkin yapılan sınavlarda, bugüne kadar resmi ya da özel okullar arasında sınav sonuçları üzerinden bir başarı sıralamasının paylaşılmadığını duyurdu

16 Şubat 2018 14:20

İSTANBUL, (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanlığı, ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye ilişkin yapılan sınavlarda, bugüne kadar resmi ya da özel okullar arasında sınav sonuçları üzerinden bir başarı sıralamasının paylaşılmadığını duyurdu.

Geçen hafta bazı haber siteleri ve televizyonlarda yayınlanan \"TEOG’da en başarılı 50 özel okul belirlendi” başlıklı haberler üzerine önce Türkiye Özel Okullar Derneği, ardından da Milli Eğitim Bakanlığı bir açıklama yaptı.

Türkiye Özel Okullar Derneği tarafından yapılan ve Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Dal’ın imzasını taşıyan yazılı açıklamada, “Bakanlığımızın liste veya sıralama ilan etmediği bilinmektedir. Derneğimizce, Bakanlık nezdinde girişimde bulunulmuş ve inceleme başlatılmıştır. İlgili haberin gerçeği yansıtmadığı, özel okullar arasında haksız rekabet yaratan bu habere itibar edilmemesi hususunda bilgilerinizi rica ederim” denildi.

Milli Eğitim Bakanlığı da konuyla ilgili Twitter üzerinden bir açıklama yaptı. MEB’in resmi hesabı üzerinden yapılan duyuruda, “Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye ilişkin yapılan sınavlarda, bugüne kadar resmi/özel okullar arasında sınav sonuçları üzerinden bir başarı sıralaması, Bakanlığımız tarafından kamuoyuyla paylaşılmamıştır. Saygıyla duyurulur” denildi.

 

 

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