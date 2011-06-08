-MEB'DEN "SANAL BİLGİSAYAR EĞİTİMİ" ANKARA (A.A) - 08.06.2011 - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bilişim kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla isteyen kişilerin internet üzerinden uzaktan eğitim yoluyla ücretsiz bilgisayar dersi alabilmelerine imkan veren platform oluşturdu. Bakanlık tarafından bilişim teknolojilerinin eğitim-öğretimde daha etkin kullanılabilmesi amacıyla başlatılan FATİH Projesi kapsamında yeni bir proje daha hayata geçirildi. MEB'in internet sitesinde hizmete başlayan ''Kursiyer.Net'' isimli uzaktan eğitim platformu ile isteyen herkes ücretsiz olarak bilgisayar programları ile ilgili video dersleri izleyerek bilişim alanında kendini eğitebilecek. Proje hakkında değerlendirmede bulanan Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, projenin çıkış noktasına değinerek, ''İlk çıkış amacımız engelli vatandaşlarımızdı. Hiçbir yere gidemeyen vatandaşlara buradan bilgisayar eğitimi alarak kendilerine bir iş alanı oluşturabilmek istedik'' dedi. Ailelerin çocuklarına bu siteyi rahatlıkla önerebileceklerinin altını çizen Çubukçu, sitenin oldukça güvenilir olduğunu, reklam içermediğini söyledi. -''KULLANICI SAYISI 5 MİLYONA ÇIKTI''- Konuya ilişkin açıklamada bulunan MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Bilişim Hizmetleri Daire Başkanı Volkan Akçay, Kursiyer.Net projesinin insanların bilişim kültürünü ve bilgisayar okur-yazarlığını kullanımını artırmayı amaçladığını söyledi. Milli Eğitim Bakanı Çubukçu'nun talimatıyla dört ay önce hizmete açılan platforma ilginin çok büyük olduğunu vurgulayan Akçay, kullanıcı sayısının 5 milyona çıktığını söyledi. ''Herkesin bilişim kültürünü yaygınlaştırmak istiyoruz'' diyen Akçay, bakanlığın internet sitesinden ulaşılabilen Kursiyer.Net platformuna isteyen herkesin istediği zaman dahil olabileceğini, istediği kadar dersleri tekrar izleyebileceğini anlattı. Kişilerden siteye girerken parola, üyelik talebi istenmediğini belirten Akçay, platforma çok hızlı bağlanılabildiğini, bilgisayar programlarından Microsoft Office, Photoshop, Powerpoint, Excel, Qark, Adobe Indesign gibi programların uygulamalı olarak anlatıldığını söyledi. Akçay, ''Dersler burada hiç bilmiyormuşsunuz gibi anlatılıyor. Dersleri ne kadar sürede anlıyorsanız o kadar tekrarlayarak izleyebiliyorsunuz. Bilgisayar bilgisi olmasa bile kimseye ihtiyaç duymadan kendi başına office eğitiminden yazılım eğitimine kadar bütün eğitimleri tek başına yapabiliyorsunuz'' diye konuştu. Bu derslerin piyasa değerinin kişi başına yaklaşık 25 bin Avro olduğunu belirten Akçay, ''Kendi imkanlarıyla bu dersleri almak isteyenler 2 bin saat vakit ve 25 bin Avro ayırmaları gerekiyor'' dedi. -SİTEYİ EN YOĞUN KULLANAN İLLER- Uzaktan eğitim platformunun ''sanal öğretmen'' haline geldiğini ifade eden Akçay, Kurisyer.Net'e büyük ilgi olduğunu, öğrenciler tarafından yoğun bir şekilde derslerin takip edildiği bilgisinin kendilerine ulaştığını kaydetti. Şu ana kadar siteye en yoğun girişin Ankara, Gaziantep, Van, İstanbul ve Çanakkale illerinden olduğunu belirten Akçay, bilgisayar eğitimi almak için bu siteye 64 ilden kullanıcının ziyaretçi olarak girildiği bilgisi verdi. Akçay, sitenin günlük ortalama 2 bin kullanıcı tarafından ziyaret edildiğini belirterek, bu girişlerin 700-800'ünün okullardan geldiğini ifade etti.