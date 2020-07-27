MEB ve TSE protokol imzaladı: Veliler her sabah evde ateş ölçüp okula bildirecek, sosyal mesafe için gün boyu anons yapılacak

Okullar yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının gölgesinde 31 Ağustos'ta açılacak.

Millî Eğitim Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü arasında okullarda hijyenle ilgili iş birliği protokolü imzalandı. Protokolün ardından yayımlanan “Eğitim Kurumlarında Enfeksiyonu Önleme Kılavuzu”nda yeni düzenlemeler yer aldı.

HaberTürk'te yer alan habere göre, okulda öğrencilerin değil, sadece ziyaretçi ve personelin ateşi ölçülecek. Okula girişte de öğrencilerin tek tek ateşi ölçülmeyecek. Veliler her sabah evde ateş ölçüp okula bildirecek. Okullarda da sosyal mesafe için gün boyu anons yapılacak.