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Eğitim

MEB, uzaktan eğitimin detaylarını açıkladı: 31 Aralık'a kadar yüz yüze veya uzaktan hiçbir sınav yapılmayacak

18 Kasım 2020 19:31

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin detaylarını açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitimle devam edeceğiz" denirken, Selçuk, yıl sonuna kadar 500 bin tabletin öğrencilere dağıtılmış olacağını söyledi.

Selçuk, "31 Aralık'a kadar yüz yüze veya uzaktan hiçbir sınav yapılmayacak, sınavlarla ilgili planlama salgının seyrine göre gerçekleştirilecek" diyerek, "Öğrencilerimiz, yüz yüze ve uzaktan eğitimle yapılan eğitim öğretim müfredatından sorumlu olacak" ifadelerini kullandı.

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