MEB: "TEOG Sınav kitapçığı sızdırıldı" iddiaları 'trolleme' ürünüdür; algı çalışmasıdır

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sosyal medyada merkezi ortak sınav kitapçığının sızdırıldığıyla ilgili haberlere ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada “ilk etapta sosyal medya aracılığı ile ortaya çıkan, daha sonrasında yazılı ve görsel basına da konu olan 'sınav kitapçığı kapak görüntüsü'; internet ve sosyal medya dünyasında 'trolleme' denen dezenformasyona dayalı bir algı çalışmasının ürünüdür. İddiaların tamamen uydurma ve asılsız olduğu tespit edildi” ifadeleri yer aldı.

"Sosyal medya dünyasında 'trolleme' denen dezenformasyon çalışmasıdır"

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı basın açıklaması şöyle:

"Çeşitli basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada merkezî ortak sınav kitapçığının sızdırıldığı ile ilgili haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılmasına lüzum görülmüştür. Millî Eğitim Bakanlığı, eğitimi ilgilendiren her haberi hassasiyetle takip eder, kamuoyunda rahatsızlık yaratan, veli, öğrenci ve öğretmenlerimizi endişe ve kaygıya sevk edecek haberlere ilişkin inceleme ve araştırma yapar. Bakanlığımız söz konusu iddialarla ilgili olarak da iddianın dile getirildiği ilk andan itibaren konunun önemine binaen ivedi bir şekilde etraflıca incelenmesi için Rehberlik ve Denetim Başkanlığına inceleme/soruşturma talimatı vermiştir. Yapılan inceleme/soruşturma neticesinde; ilk etapta sosyal medya aracılığı ile ortaya çıkan, daha sonrasında yazılı ve görsel basına da konu olan 'sınav kitapçığı kapak görüntüsü'; internet ve sosyal medya dünyasında 'trolleme' denen dezenformasyona dayalı bir algı çalışmasının ürünüdür. Bu 'sınav kitapçığı kapak görüntüsü' önceki sınavlarımız sonrası yayımlanan 'basın nüshası'nın üzerinde oynanmış biçimidir. Sözü edilen 'kapak formatı' gerçekleştireceğimiz 'Merkezî Ortak Sınav'da kullanılacak kitapçık kapaklarıyla yazı karakteri, şablon ve mizanpaj yönünden bütünüyle farklıdır. Sınav güvenliğine dair herhangi bir prosedür ihlali ve sızma söz konusu olmayıp iddiaların tamamen uydurma ve asılsız olduğu tespit edilmiştir. Millî Eğitim Bakanlığı, başta öğrencilerimiz olmak üzere kamuoyunun sosyal medya üzerinden kasıtlı ve sorumsuzca yayılan bu tür yalan haberlere itibar etmemesini saygıyla duyurur."