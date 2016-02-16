‘Engeli’ ortadan kaldıran çocuğun hikâyesi; TEOG sınavında 120 soruda 115 net yaptı

*Umay Aktaş Salman - Güray Ervin

"İnsanın başarması için inanması ve çok çalışması gerekiyor."

Bu sözlerin sahibi 15 yaşındaki Adil Can Kural. Liselere yerleştirme için yapılan TEOG’da 120 soruda 115 net yaptı. Hozat’ta yaşayan Kural, 727 öğrenci arasından Tunceli 33’üncüsü oldu.

Adil Can Serebral Palsili. Serebral Palsi, tıp diliyle beyin felci. Doğum sonrasında uzun süren sarılığın ardından beyninde oluşan hasar nedeniyle hareket ve konuşma zorluğu yaşıyor. Hikâyesi, ön yargılar olmayınca engellerin de olmadığının kanıtı.

Sabahın erken saatleri. Kural ailesinin evinde telaşlı bir hazırlık var. Sobanın ısıttığı oturma odasında, babaanne hasta yatağında, yer sofrasında kahvaltı hazır. Adil Can ve 4. sınıfa giden kardeşi Şiar okula gitmek için hazırlanıyor. Anne Fadime Kural, her sabah yaptığı gibi Adil Can’ı giydiriyor ve elinden tutarak yola koyuluyorlar.

Hava soğuk, yollar buzlu. Anne Kural’ın sırtında oğlunun çantası, bir yandan da Adil Can’ın elinden tutmuş ufak adımlarla yol alıyorlar. Tüm dikkatleri yolda. Anne sürekli oğlunu tembihliyor, “Yavaş anneciğim, ufak adımlarla, heyecanlanmadan…"

Bütün gün okulda oğlunu bekledi

Evleri ve okuduğu Ercan Doğan Ortaokulu’nun arası bir buçuk kilometre. Sekiz yıldır her sabah, anne oğul bu yolu birlikte kat ediyorlar. Okula başladığından bu yana annesi adeta Adil Can’ın gölgesi gibi.

"Sabah beraber geliyorduk. Her teneffüs arası aşağı inme ya da tuvalet ihtiyacı olursa Adil Can bunları yapamıyordu ilk başta. Merdivenden iniş çıkışları var, öğrenciler kalabalık olduğu için düşme tehlikesi var. İnsan kaygılanıyor. Aşağıda okulun salonunda oturuyordum. Zil çaldığında ihtiyaçlarını karşılıyordum, tekrar sınıfına götürüyordum. Öğlen beraber çıkıyorduk. Öğleden sonra yine beraber geliyorduk. Akşama kadar yine okulda duruyordum. "

Adil Can, okula annesiyle gidip gelmeye devam ediyor ama Anne Kural artık okulda beklemiyor. Babası da kontrol etmek için okula gitmelerini azalttı. Tüm ihtiyaçlarını kendi karşılıyor. Bu noktaya gelebilmek için çok mücadele verdi. Saatler süren fiziksel egzersizlerle çok ter döktü.

Egzersizlerle güçlendi

Anne Fadime Kural mücadelelerini şöyle anlatıyor:

"Amcası fizyoterapist. Adil Can’ın durumunu ilk o fark etti. Hemen fiziğe yönlendirdi. Vücudun, kolların bacakların güç kazanması için belirli bir egzersizler yolladı, onları uyguladık. Başka bir şehirde yaşıyor ama bilgisayarın kamerasından Adil Can hareketleri yaparken sürekli gözlemliyordu. Hangi noktalarda zayıfsa ona göre veriyordu egzersizleri. Adil Can’ın bu hale gelmesi amcası sayesinde. Bazen dört beş saat egzersiz yapıyorduk. Sıkılıyor, yapmak istemiyordu ama yapmak zorundaydı. Zorluyorduk."

İşçi olarak çalışan baba Zülfikar Kural, "Oğlumu en son doktora götürdüğümüzde çok iyi bir noktada demişti. Onun da ağzından duyunca çok sevindik" diyor.

Hedefi Fen Lisesi

Adil Can Kural’ın hedefleri büyük. Can hedeflerini şu sözlerle aktarıyor: "İlk önce İzmir Fen Lisesi’ne sonra da Hacettepe Üniversitesi’ne gitmek istiyorum. Bilgisayar mühendisi olmak istiyorum."

Anne Kural, oğlu nereyi kazanırsa ailece birlikte gideceklerini şöyle anlatıyor:

"Yapabilirsin diyorum her zaman. Azimli olursan, çalışırsan yapabilirsin. Hiçbir şekilde hiçbir şeyden geri bırakmak istemiyoruz. 'Birçok güçlüğü beraber yendik bundan sonra da yenebilirsin' diyoruz sürekli."

Adil Can’ın en büyük desteklerinden biri de ön yargılardan uzak, farklılıklara saygı duyan öğretmenleri ve arkadaşları. Matematik öğretmeni Engin Yılmaz Adil Can’ın sınıfta sevilen ve sayılan bir öğrenci olduğunu anlatıyor:

"Çok zeki bir öğrenci. TEOG’da tüm soruları doğru yapabilecek bir öğrenci, heyecanlandı biraz. Adil’i adil olduğu için seviyor öğrenciler, dışlamamışlar. Beden derslerine çıkıp futbol oynayabiliyor. Hiçbir öğretmenin de ön yargısı yok."

Bu haber Al Jazeera’de yayımlanmıştır