Şemdinli'nin yakılan okulundan TEOG birincisi çıktı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2 kez yakılan okulda eğitim gören 8'inci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Sidem Gül, TEOG ilk dönem sınavında tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye birincilerinden biri oldu. Olanaksızlıklara rağmen elde ettiği başarıdan çok mutlu olduğunu belirten Gül, "Buradaki koşullar iyi değil. Ama bu koşullara rağmen bu başarıyı elde ettiğim için çok mutluyum" dedi.

DHA'dan Azer Demir'in haberine göre Şemdinli'de PKK'lılar tarafından 21 Eylül ile 1 Ekim 2012 tarihlerinde yakıldığı belirtilen Şemdinli Atatürk İlköğretim Okulu'nda çıkan yangında okulun konferans salonu, anasınıfları, bilgisayar odası ile öğretmenler odası tamamen yanarak kullanılmaz hale gelmişti.

Yakılan okul, başlatılan 'Okulumuz yandı geleceğimiz yanmasın' adı altında kampanya çerçevesinde 20 bin TL toplandı. Kullanılmaz halde olan iki ana sınıfından biri onarılırken, çocuklara da oyuncaklar alındı. Ayrıca öğretmenler odası da modern biçimde düzenlenerek yeniden öğretmenlerin hizmetine açıldı.

Ortaokul 8'inci sınıf öğrencisi Sidem Gül, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) ilk dönem sınavında 120 sorunun tümünü doğru yanıtlayarak tam puan aldı. TEOG'da Türkiye birincileri arasına girerek büyük başarı elde eden Gül, Şemdinli'nin de gururu oldu.

"Doktor olmak istiyorum"

İnşaatlarda kalıp ustası basanın 3 çocuğundan en büyüğü Sidem Gül, maddi imkansızlıklar ve zor şartlara rağmen sistemli ve çok çalışarak bu başarıyı elde eğittiğini ve büyük mutulluk yaşadığını söyledi. Gül, şöyle konuştu:

"Öncelikle arkadaşlarım ve okul müdürüme verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Buranın koşulları herkesin gördüğü gibi iyi değil. Ama bu koşullara rağmen bu başarıyı elde ettiğim ve özellikle ailemin beklentilerini boşa çıkartmadığım için çok mutluyum. Daha çok çalışıp, iyi bir lisede okuyarak doktor olmayı çok istiyorum. Buradan İstanbul'da bulunan İngilizce öğretmenim Taner Yılmaz'a da çok teşekkür ediyorum. Tayini çıkıp gitti fakat bana hep kaynak kitaplar göndererek sürekli arayıp sordu."

Gül'ün başarısı Şemdinli'de de büyük yankı buldu. Şemdinli Kaymakamı Murat Öztürk, Sidem'in gösterdiği başyarının kendilerine büyük mutluluk yaşattığını, her türlü desteği vereceklerini söyledi.