MEB takvimi duyurdu: Okullar ne zaman kapanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15-19 Kasım tarihleri arasında yüz yüze eğitime ara verecek.

Pandemi sonrası MEB, 2021 -2022 eğitim öğretim yılında, ilkokul, ortaokul ve liselerde tam zamanlı yüz yüze eğitime birinci dönemde başladı. MEB okulların kapanacağı tarihi yayınladığı takvim ile duyurdu.

Okullar ne zaman kapanacak?

Ara Tatil: 15-19 Kasım 2021

Birinci dönem 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek.

24 Ocak-4 Şubat 2022 tarihlerinde yarıyıl tatili (15 gün) uygulanacak

İkinci dönem ne zaman başlayacak?

6 Şubat 2022 Pazartesi günü ikinci dönem başlayacak.

2. Ara Tatil 11-15 Nisan 2022 tarihlerinde uygulanacak

17 Haziran Cuma Günü 2021-2022 eğitim öğretim yılı sona erecek