MEB takvimi duyurdu: Okullar ne zaman kapanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15-19 Kasım tarihleri arasında yüz yüze eğitime ara verecek.
Pandemi sonrası MEB, 2021 -2022 eğitim öğretim yılında, ilkokul, ortaokul ve liselerde tam zamanlı yüz yüze eğitime birinci dönemde başladı. MEB okulların kapanacağı tarihi yayınladığı takvim ile duyurdu.
Okullar ne zaman kapanacak?
Ara Tatil: 15-19 Kasım 2021
Birinci dönem 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek.
24 Ocak-4 Şubat 2022 tarihlerinde yarıyıl tatili (15 gün) uygulanacak
İkinci dönem ne zaman başlayacak?
6 Şubat 2022 Pazartesi günü ikinci dönem başlayacak.
2. Ara Tatil 11-15 Nisan 2022 tarihlerinde uygulanacak
17 Haziran Cuma Günü 2021-2022 eğitim öğretim yılı sona erecek