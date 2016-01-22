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MEB: Sokağa çıkma yasağı olan kentlerde YGS başvuruları için düzenleme yapılacak

Bakan Nabi Avcı: Diyarbakır'daki saldırı tam bir vahşet

22 Ocak 2016 13:11

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, sokağa çıkma yasağı olan ilçelerde Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) başvuruları için düzenleme yapılacağını söyledi.

Diyarbakır'da bir okulda karne dağıtılırken gerçekleşen ve 5 öğrencinin yaralandığı saldırıya ilişkin olarak da konuşan Bakan Nabi Avcı, "Bu tam bir vahşet" dedi.

YGS başvuruları 6-20 Ocak tarihleri arasında gerçekleşti. Ancak sokağa çıkma yasağının devam ettiği Şırnak’ın Cizre ve Silopi ilçeleri ile Diyarbakır Sur’da öğrenciler sınav başvurusu yapamadı. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, bugün Beykoz’da Güzelcehisar İlkokulu'nda katıldığı karne töreni sırasında YGS başvuruları için açıklama yaptı. Avcı, “Sokağa çıkma yasağının devam ettiği Cizre, Sur ve Silopi’de YGS başvuru yapamayan öğrencileri mağdur etmemek için yeniden düzenleme yapacağız. Düzenlemeyi bugün ÖSYM ile yapacağımız toplantı sonrasında duyuracağız” dedi.

Diyarbakır'daki saldırıyla ilgili olarak geçmiş olsun dileklerini ileten Nabi Avcı şu açıklamalarda bulundu:

"Öncelikle çocuklarımıza geçmiş olsun diliyoruz. Bunun artık her hangi bir değerle, her hangi bir siyasi, kültürel, ideoloji, din, her ne ise, her hangi bir gerekçe ile gereklendirilebilecek olay değil. Bu tam bir vahşet. Bu tek örnek de değil. Daha önce tek bir okulumuza benzer saldırılar yapıldı. Biz zaten bu nedenle özellikle Cizre ve Silopi'de okulları tatil edip, öğretmenlerimizi  hizmet içi eğitime alırken, istihbarat birimlerimiz bu tür saldırıların olabileceğine dair bilgiler vermiştik. Ben önce okuldaki öğretmenlerimize, öğrencilerimiz, vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum." 

 

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