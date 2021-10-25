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Eğitim

MEB personel alımı başvuruları başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 260 sözleşmeli fizyoterapist ve 5 bin 872 destek personel alımı yapılacak.

25 Ekim 2021 13:39

MEB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 260 sözleşmeli fizyoterapist ile 2 bin 593'ü aşçı, 3 bin 279'u aşçı yardımcısı olmak üzere 5 bin 872 destek personeli istihdam edilecek.

Adayların, başvurularını bugünden itibaren 5 Kasım Cuma 23.59'a kadar e-Devlet ile entegre çalışan “Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı" platformu "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/" adresinden tamamlamaları gerekiyor.

Adaylar, sadece bir unvan için başvuruda bulunabilecek, birden fazla unvan için başvuruda bulunduğu tespit edilenlerin her iki başvurusu da geçersiz sayılacak.

Atama sonuçları, 12 Kasım'da "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/" üzerinden ilan edilecek.

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