MEB, satrancın seçmeli ders olarak okutulmasına karar verdi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaokullarda seçmeli satranç dersinin okutulmasına karar verdi. Öğrencilerin haftada 2 saat satranç eğitimi alabilmeleri için okullarda satranç sınıfları açıldı, binlerce öğretmene antrenörlük dersi verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2021 - 2022 eğitim yılından itibaren ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda satranç derslerinin seçmeli olarak verileceğini açıkladı. Yeni alınan kararla birlikte 5 milyonun üzerinde ortaokul öğrencisinin, satranç eğitimi alması hedefleniyor.

Türkiye Satranç Federasyonu, seçmeli satranç dersleri için 25 binin üzerinde devlet okulunun satranç sınıflarıyla donatıldığını ve binlerce öğretmene satranç antrenörlüğü eğitimi verildiğini açıkladı. Önümüzdeki sene müfredata girecek bu seçmeli dersle birlikte, ortaokul öğrencileri haftada 2 saat satranç eğitimi görecek.

"Türkiye artık bir satranç ülkesi"

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, konuyla ilgili düşüncelerini şu sözlerle ifade etti; "Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'a satranç sporuna verdikleri destek ve alınan karar için teşekkür ederiz. TSF olarak ana sponsorumuz Türkiye İş Bankası ile 25 binin üzerinde devlet okullarımızı satranç sınıfları ile donattık. MEB ile yaptığımız çalışmalar ile binlerce öğretmenimize antrenörlük eğitimi verdik. Biz, tüm çocuklarımızı satranç sporu ile tanıştırmaya hazırız"

Tülay, Türkiye Satranç Federasyonu sayesinde çocukların 4 yaşında satrançla tanışmalarına olanak sağladıklarını, Türkiye’nin artık bir satranç ülkesi olarak görülmeye başlandığını dile getirdi. Satranç derslerinin, çocukların stres döneminde sağlıklı karar verme yeteneklerini geliştirmeyi hedeflediğini belirten federasyon başkanı, çocukların ileride pes etmeyi değil, hatalarından ders alarak hayata daha farklı bakmayı öğreneceklerini dile getirdi.