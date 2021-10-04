MEB öğrencilere 'yardımcı kaynak destek paketi'ni erişime sundu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ilkokul 2. sınıftan 12. sınıfa, tüm öğrencilerin uzaktan eğitimde oluşan öğrenme kayıplarını telafi edebilmek için her ay kapsamlı yardımcı kaynak destek paketi hazırlanacağını belirterek "5 bin soruluk ilk pakete tüm öğretmen ve öğrencilerin kolaylıkla ulaşabileceklerini" söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tüm sınıf ve kademelerde haftada beş gün yüz yüze eğitime devam ederken öğrenci ve öğretmenlere destek olmak üzere kaynak çeşitliliğini artırma kararı aldı. MEB tarafından alınan karar kapsamında her ayın ilk haftası hazırlanan destek paketi açıklanacak. Paketin ilki “yardimcikaynaklar.meb.gov.tr” üzerinden erişime açıldı.

İhtiyacı olan öğrencilere basılı olarak ulaştırılacak

İnternet üzerinden ücretsiz olarak erişilecek kaynak paketleri ayrıca il müdürlükleri tarafından ihtiyacı olan öğrencilere basılı olarak ulaştırılacak. Bu kapsamdaki ilk paket bugün yayımlandı. Yardımcı kaynak destek paketinde çalışma soruları, örnek sorular, etkileşimli sorular, tekrar testleri, LGS örnek soru kitapçığı ve YKS’ye yönelik TYT, AYT ve YDT örnek soru kitapçıkları yer aldı. Yardımcı kaynak destek paketine öğrenci ve öğretmenler “yardimcikaynaklar.meb.gov.tr” üzerinden erişebilecek.

Yardımcı kaynaklar bu ay kullanıma sunuldu

Yayımlanan destek paketinde 2. sınıftan 12. sınıfa, tüm sınıf seviyelerinde 5 bin soruluk yardımcı kaynak yer aldı. Ayrıca paket, temel eğitim kademesinde 2. sınıftan 7. sınıfa kadar olan öğrencilere yönelik 750 sorudan oluşan Çalışma Sorularını da içeriyor. 8. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin 2022 yılında yapılacak olan “Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav”a yönelik hazırlıklarına destek vermek adına örnek soru kitapçığı da bu ay itibarıyla kullanıma sunuldu. Örnek sorular her ay düzenli olarak yayımlanmaya devam edecek. Sınava girecek öğrenciler için hazırlanan LGS Sayısal ve LGS Sözel kitapları güncellendi. Bu kitaplarda da bin 375 soru yer aldı.

Millî Eğitim Bakanı Özer: Her ayın ilk haftası bu paketi yayımlamayı sürdüreceğiz

Millî Eğitim Bakanı Özer, paylaşılan kapsamlı destek paketi ile ilgili şunları söyledi:

“

Bir taraftan salgın koşullarında önlemlere ve kurallara riayet ederek eğitimi sürdürürken diğer taraftan hem mevcut eğitimi desteklemek hem de uzaktan eğitimde oluşan öğrenme kayıplarını da telafi edebilmek için kapsamlı yardımcı kaynak destek paketi hazırlama kararı aldık. Arkadaşlarımızın yoğun emekleri ile 2. sınıftan 12. sınıfa kadarki tüm düzeyler için hazırladıkları Yardımcı Kaynak Destek Paketi’ni bugün yayımladık."

"Tüm kaynaklara öğrenci ve öğretmenlerimiz kolaylıkla ulaşabilecekler. Diğer taraftan il müdürlüklerimiz ihtiyaç duyan öğrencilere bu kaynakları basılı olarak da ulaştıracak. Her ayın ilk haftası bu paketi yayımlamayı sürdüreceğiz. Ayrıca, her ay yardımcı kaynak destek paketinin içeriğini de çeşitliliği de artıracağız. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum." (İHA)