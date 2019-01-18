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Yaşam

MEB: O öğrencinin değişiklik yaptığı anlaşılmıştır!

Diyarbakır'da bir 10. sınıf öğrencisi, yaklaşık bir hafta önce Milli Eğitim Bakanlığı'nın not sistemini hackleyerek kendi notlarını ve devamsızlık durumunu değiştirmişti

18 Ocak 2019 22:21

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB), bir öğrencinin "MEB'in  sistemini hackleyip notlarını düzelttiği" iddialarına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada "Yapılan teknik  analiz ve inceleme sonucunda basına yansıyan söz konusu olayda adı geçen  öğrencinin, kayıtlı olduğu okulun idarecisine ait kişisel şifreyi öğrenmek  suretiyle, kendisine ait ders notları ve devamsızlık bilgileri üzerinde  değişiklik yaptığı anlaşılmıştır" değerlendirmesine yer verildi. 

Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) tarafından  Bakanlığın, bilişim alt yapısı ve veri tabanları üzerinde yapılan teknik analiz  ve kontroller çerçevesinde e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'nin veri tabanı üzerinde  ilgili haberde belirtildiği gibi herhangi bir "hacklenme" olayının bulunmadığının  tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Yapılan teknik analiz ve inceleme sonucunda basına yansıyan söz  konusu olayda adı geçen öğrencinin, kayıtlı olduğu okulun idarecisine ait kişisel  şifreyi öğrenmek suretiyle, kendisine ait ders notları ve devamsızlık bilgileri  üzerinde değişiklik yaptığı anlaşılmıştır."

Ne olmuştu?

Diyarbakır’da 10. sınıf öğrencisi, yaklaşık bir hafta önce Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) not sistemini hackleyerek kendi notlarını ve devamsızlık durumunu değiştirmişti. Durumun okul yönetimi tarafından fark edilmesinin ardından öğrenci gözaltına alınmıştı. 

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