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Eğitim

MEB Müsteşarı Tekin'den TEOG açıklaması: Kararı siyasi otorite verecek

"Adalet inancını sarsmayacak bir değerlendirme mekanizması olmalı"

18 Eylül 2017 14:44

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin TEOG sisteminin kaldırılmasıyla ilgili, "TEOG kalkacak ama liseye geçişle ilgili adil bir değerlendirme mekanizması olmalı" dedi.

Kanal 24 televizyonunda soruları yanıtlayan Tekin, nasıl bir mekanizma olacağına ilişkin değerlendirmelerin sürdüğünü, bunun için bakanlıkta bir çalışma grubu oluşturulduğunu açıkladı.

Tekin, adrese dayalı kayıt, ortaöğretim başarı puanı ya da her okulun ayrı sınav düzenlemesi de dahil, seçenekler üzerinde çalışıldığını, kararı siyasi otoritenin vereceğini söyledi. 

Tekin, "Öğrencilerin sınav baskısı olmadan liseye devamı sağlanmalı ancak kamuoyunu rahatlatacak, adalet inancını sarsmayacak bir değerlendirme mekanizması da olmalı" diye konuştu.

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