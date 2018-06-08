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Eğitim

MEB Müsteşarı Tekin, ortaokul öğrencilerine karne dağıttı (2)

ORGAN NAKLİ OLAN ESRA, KARNESİNİ EVDE ALDI Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, organ nakli olup, babasının verdiği karaciğerle hayata tutunan, eğitimini ise evde sürdüren Esra Gökmen'in karnesini evinde verdi

08 Haziran 2018 20:04

ORGAN NAKLİ OLAN ESRA, KARNESİNİ EVDE ALDI
Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, organ nakli olup, babasının verdiği karaciğerle hayata tutunan, eğitimini ise evde sürdüren Esra Gökmen\'in karnesini evinde verdi. Heyecan ve mutluluk yaşadığını belirten Gökmen ailesi fertleri, kızlarına ders anlatan öğretmenlerine teşekkür etti.
Esra Gökmen\'e karnesini vermekten mutluluk duyduğunu belirten Müsteşar Tekin, evde eğitim gören çok sayıda öğrencinin de bugün karne sevici yaşadığını söyledi. Tekin, \"Türkiye\'de şu anda 16 bin öğrenciye evde eğitim veriliyor. Okula gidemeyen 1000 küsur öğrenciye de hastanelere giderek, eğitim veriyoruz. Bunlar, devlet olarak zaten bizim görevimiz. 16 bin öğrenciye Esra gibi eğitim veriyoruz. Öğretmenlerimiz, evlere veya hastanede tedavi gören öğrencilere gidip, derslerini anlatıyor. Bunlar, çok önemli imkanlar. Dünyanın birçok ülkesinde olmayan imkanlar bunlar\" diye konuştu. 
Anne Havva Gökmen de kızının, karnesine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

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