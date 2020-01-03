MEB kendine 3 ayrı raporla 'zayıf karne' verdi

4 öğrenciden 3'ü güvenmiyor

Okullarda, Türkçe, Matematik, Sınıf Öğretmenliği gibi zümre öğretmenleriyle ve müdürlerle görüşüldü. Rapora göre; öğrencilerin 4'ünden 3'ü yardımcı kaynak kitap kullanıyor. Yine 100 öğrenciden 74'ü ders kitaplarını içerik olarak zayıf ve LGS' ye hazırlıkta yetersiz buluyor. Kaynak kitap kullanma gerekçelerini, “Dersin konusunu daha iyi öğrenmek için”, “Daha çok soru çözmek”, “Ücretsiz dağıtılan ders kitapları yetersiz” ve “Ders kitapları LGS' ye uyumsuz” diye açıkladılar. Aday öğretmenlerin eğitimiyle ilgili ankete 13 bin 600 aday öğretmen, 9 bin 500 danışman öğretmen ve 4 bin okul müdürü katıldı.

Öğretmen eğitimlerinde 'problem çıkmasın' diye evrak imzalatılmış

Aday öğretmenlerle ilgili mevcut uygulamalar ile danışman öğretmen ve okul yönetimi üzerindeki etkileri araştırıldı. Bu eğitimin de kağıt üstünde, baştan savma hatta hiç verilmeden, ‘problem çıkmasın' diye evrak imzalayarak geçiştirildiği ortaya çıktı. Öte yandan denetçiler, yurtlarda yangın riskine de dikkat çekerek mevzuatın düzenlenmesini önerdi.

Rapor 1 : Kitapların hacmi büyük içi boş

“İlkokul ve ortaokullarda ücretsiz ders kitaplarının beklentiyi karşılama düzeyi”

Ders kitaplarının yetersiz ve LGS' ye uyumsuz olduğu tespit edilmiştir. Türkçe kitaplarında, dil bilgisi konuları kendi içinde aşamalı sırayı takip etmiyor. Ders konuları karışık veriliyor ve öğrenmeyi tamamlayacak yeterlilikte değil. Ünite sonlarındaki, kazanım ölçme sorularının sayısı az ve çeşitliliği yetersiz. Talim Terbiye Kurulu kitap inceleme havuzunu performans esaslı oluşturmuyor. TTK'nın bu tavrından ders kitapları nitelikli bir inceleme sürecinden geçmiyor. Kitapların, hacmi büyük ve ağır. 1'inci ve 2'nci sınıf öğrencileri zorlanıyor.

Rapor 2: Yurtlar her an yanabilir

“Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Süreci Danışmanlık Raporu”

Yurt binalarının elektrik tesisatları, yangın tehlike- sine karşı yönetmeliğe uygun hale getirilmelidir. Kurumlar bağımsız kaçış, çıkış ve merdivenleriyle yangınla ilgili yönetmeliğe uygun olmak zorundadır. Mescit/ibadethane,kütüphane, dinlenme odası dışında halı vb. yanıcı malzeme kullanılmamalıdır. Yangın riski nedeniyle yurtların tümüne tek bir standart belirlenip, acil kurumlara duyurulmalıdır. MEB, Aile Bakanlığı, Kredi Yurtlar Kurumu, Diyanet, üniversite, belediye yurtları arasında eşgüdüm yok.

Rapor 3: Öğretmenler kağıt üstünde eğitiliyor

“Aday Öğretmenlerin Adaylık Dönemi ve Asaleten Atamaları Süreci İncelemesi”