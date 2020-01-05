MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok sayıda öğretmenin sınav için çağrı yaptığı iddia edildi

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) terör örgütü Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen, “Peygamber Sevdalıları Vakfı”na bu yıl da okullarda Siyer (peygamberin hayatını anlatan) sınavı düzenlenmesine izin verdi. İstanbul’da çok sayıdaki okulda ise öğretmenlerin iki hafta sonra düzenlenecek siyer sınavına öğrencilerin girmesi için çağrı yaptığı öne sürüldü.

Cumhuriyet’ten Seyhan Avşar’ın haberine göre, Sultançiftliği’nde bir ilkokulda okuyan ve siyer sınavına hazırlanan H.R.K. isimli çocuk, sınava din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni tarafından yönlendirildiğini belirterek, “Bu sınava girmemi aslında babam istemiyor. ‘Otur okul derslerine çalış’ diyor. Ancak babamdan tablet istiyorum. Parası olmadığı için alamıyor. Bende tablet kazanmak için sınava gireceğim” dedi. Yine aynı semtte oturan ve çocuğunun sınava girmesini istemeyen M.N. isimli bir anne ise “Bizler bu sınava karşı çıktığımız için din düşmanı ilan ediliyoruz. Okulda öğretmenler ve diğer veliler tarafından dışlanıyoruz” diye konuştu.

Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen “Peygamber Sevdalıları Vakfı” ilkokul, ortaokul ve liselerde “Siyer” sınavı düzenleyecek. Arasında tablet, bisiklet, çeyrek altının da bulunduğu 2 bin farklı ödülün verileceği belirtilen sınavda, en iyi dereceyi yapan öğrenciler ise bu vakfa emanet edilerek umreye gönderilecek. Ayrıca çok sayıda okulda ise öğretmenlerin bu sınava girmesi için öğrencilere çağrı yaptığı, öğrencilerin ise sınava katılmak için 5 TL ödeme yaptığı iddia edildi.