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Eğitim

MEB, "hediye tablet" mesajları hakkında velileri uyardı

15 Nisan 2021 11:25

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), velileri "Milli Eğitim Bakanlığı ve EBA ücretsiz, koşulsuz tablet dağıtıyor. Veli olarak başvuru için tıklayınız" şeklindeki sahte mesaj linklerine giriş yapmamaları konusunda uyardı.

Milyonlarca öğrencinin uzaktan eğitim gördüğü EBA sisteminin adını kullanan dolandırıcılar hediye tablet vaadinde bulunuyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Uyarı! Dolandırıcılık mağduru olmamak için ‘Milli Eğitim Bakanlığı ve EBA ücretsiz, koşulsuz tablet dağıtıyor. Veli olarak başvuru için tıklayınız’ şeklindeki mesaj linklerine giriş yapmayınız. Tablet dağıtımlarımızda resmi veriler üzerinden velilerimize doğrudan ulaşmaktayız” denildi. (İHA)

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