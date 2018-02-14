Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Nur Cemaatinin Diyarbakır kolu olan Hazreti Süleyman Eğitim Vakfı’na (HASEV) Güneydoğu'daki 10 ildeki tüm okullarda, pansiyonlarda ve yatılı okullarda “Toplumu bir arada tutan unsurlar ve değerler eğitimi” konferansı için izin verdi. Cumhuriyet'te yer alan haberde, "MEB, Güneydoğu'daki okulları Nurculara teslim etti" ifadesi kullanılırken, vakfın bakanlığa bildirdiği gönüllü eğitimci listesinde imamlardan profesörlere kadar uzanan listeye dikkat çekildi.

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberi şöyle:

1.5 milyon öğrenci

MEB’in eğitimi dinselleştirmek için araç olarak kullandığı “değerler eğitimi” kapsamında, dinci vakıf ve derneklerin okullara yönelik projeleri yeni yılda hız kazandı. MEB’in kendilerini “İlim ve Kültür Derneği” olarak tanıtan ve cübbe yerine yeni nesil sosyal medya araçlarını kullanan Nurcu örgütlenmelerin yanında, ülkenin güneydoğusundaki okulları da Nur Cemaati’nin Diyarbakır örgütlenmesi Hazreti Süleyman Eğitim Vakfı’na (HASEV) emanet ettiği ortaya çıktı. Bakanlık, Diyarbakır, Bingöl, Hakkâri, Siirt, Batman, Bitlis, Şırnak, Muş, Tunceli ve Mardin’deki tüm okullarda öğretime devam eden 1.5 milyon öğrenciye Nur tarikatı propagandası içeren konferanslar düzenlemesinin önünü açtı.

Nur cemaati odaklı diğer vakıf ve derneklerle aynı izin metni ile MEB’e başvuran HASEV, daha önce valilik oluru ile okullarda faaliyetler düzenlediğini ancak kapsamın genişlemesi nedeniyle bakanlığa başvurduklarını belirtti. Teknoloji ile hazırlanmış ders materyallerine “ruh katacak milli manevi” değerler katmayı amaçladıklarını söyleyen HASEV, okullarda “Toplumu bir arada tutan unsurlar ve Değerler Eğitimi” vermek için izin istedi. Başvuruyu 1 hafta bile bekletmeden onaylayan MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, 10 ilin valisine resmi yazı yazarak bu illerdeki okullarda eğitimlerine devam eden 1.5 milyonun üzerindeki çocuğu dinci derneğin amaçlarına terk etti.

İmamdan teknikere

MEB’e bağlı pansiyonlu okulları ve yatılı okulları daha çok hedef alan HASEV, ikinci dönemdeki 4 ayı içeren “Değerler Eğitimi Yıllık Planı”nı da bakanlığa sundu. Bakanlığın resmi öğretmenleri tarafından verilmesi gereken ve belirlenen “Değerler Eğitimi” konularını aşan planlama kapsamında HASEV, bakanlığa 335 gönüllü eğitimcinin listesini verdi. Dinci vakfın listesinde imam, araştırma görevlisi, öğretmen, diş hekimi, eczacı, memur, doktor, tekniker, inşaat mühendisi, adliye yazı işleri müdürü, hemşire, veteriner, maliyeci, fizyoterapist gibi mesleklerden eğitimciler yer aldı. Bakanlığın bu kadar geniş bir eğitimci listesini inceleyerek 1 haftadan kısa sürede onay verebilmesi de dikkat çekti.

Yarışma katlandı

Nurcu vakıf, bakanlıktan aynı zamanda “kitap okuma yarışması” adında dini kitaplar okutma etkinliği düzenleme izni de aldı. Vakfın başvurusunda yer alan bilgilerden, 2012 yılında yarışmaya katılan öğrenci sayısının 3 binden yıllar içinde 52 bine kadar çıkması bakanlığın Nurcu vakfa desteğini de gözler önüne serdi. Bakanlığın izniyle 2012’de “Mucizatı Ahmediye”, 2013’te “Namaz Risalesi”, 2014’te “Meyve Risalesi”, 2015’te “Gençlik Rehberi”, 2016’da da “Uhuvvet Risalesi”, 2017’de “23.söz” adlı kitaplardan düzenlenen sözde yarışmalara toplamda 150 binin üzerinde öğrenci katılırken, Nurcu vakıf 2018’de de “Risale-i Nur Külliyatından Küçük Sözler”, “İktisat ve Şükür Risalesi” ve “Gençlik Rehberi” adlı kitapları seçti. Yarışma birincisine Umre ödülü vaad eden vakıf, tam, yarım ve çeyrek altın ile 50-150 lira arası ödüller belirledi.