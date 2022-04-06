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Eğitim

MEB'den velilere "LGS adayı öğrencilerin sınav bilgilerini kontrol edin" uyarısı

Öğrencilerin sınav bilgileri e-Okul Veli bilgilendirme sisteminden 14 Nisan'a kadar kontrol edilebilecek

06 Nisan 2022 14:46

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 5 Haziran'da uygulanacak merkezi sınava girecek öğrencilerin sınav bilgileri, 14 Nisan'a kadar kontrol edilebilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, LGS kapsamında merkezi sınavın başvuruları ve onay işlemleri Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda, Bakanlık tarafından merkezi olarak gerçekleştirilen başvuru işlemlerine ilişkin öğrencilerin sınav bilgilerinin "e-okul.meb.gov.tr" üzerindeki e-Okul Veli bilgilendirme sisteminden 14 Nisan'a kadar kontrol edilmesi gerekiyor.

Bakanlık, LGS adayı öğrencilerin sınav bilgilerinin kontrolü konusunda velilere bilgilendirme mesajı da gönderdi. Öğrencilerin bilgilerinde sorun bulunması halinde, veliler, düzeltme taleplerini okul müdürlüklerine iletebilecek.

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