MEB'den öğrencilere imam hatip yoklaması

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğrenci ve velilerin gelecek yıl için imam hatip tercihlerini öğrenmek amacıyla dikkati çeken bir uygulamada bulundu. Boş kalan imam hatip kontenjanlarının önceden tespiti için okul okul çalışma yapan bakanlık, çocuklara evlerine en yakın imam hatipleri işaret ederek “seçmeli ders dilekçesi” ile yokladı. Çocuklarla evlere taşınan dilekçe ile birlikte velilerden imam hatiplere gidecek öğrencilerin formu doldurması, tercih etmeyecek ailelerin ise okullara gelerek diğer dilekçeleri almaları istendi.

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, bir çok ilkokulda okul yönetimlerinin 4. sınıftan ortaokula yani 5. sınıfa geçiş yapacak öğrencilere imam hatip tercihlerini ölçmek için tek yönlü dilekçeler verildiği öğrenildi. Bakanlığın talimatları kapsamında “Ortaokul 5. Sınıfta Okuyacak öğrenciler İçin Seçmeli Ders Dilekçe Örneği”nin iki farklı okul türünü de kapsaması gerekiyor. Ancak kontenjanları boş kaldığı için tartışılan imam hatiplere yönelik veli tercihinin ölçülmesi amacıyla bir çok okulda velilere sadece “İmam hatip Ortaokulu İçin Haftalık Seçmeli Ders Seçim Tablosu” gönderildiği öğrenildi. Çocuklarla evlere taşınan dilekçe ile birlikte velilerden imam hatiplere gidecek öğrencilerin formu doldurması, tercih etmeyecek ailelerin ise okullara gelerek diğer dilekçeleri almaları istendi.

Uygulamaya tepki gösteren birçok velinin de dilekçe işlemini “fişleme” ya da bir “anket çalışması” olduğunu değerlendirerek okul yönetimlerini şikâyet ettiği öğrenildi.