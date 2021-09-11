MEB'den 'öğrenci nakli' soruşturması

Milli Eğitim Bakanlığı'nca, İstanbul'da bir öğrencinin puanıyla yerleştiği okuldan sağlık sorunları gerekçesiyle taban puandan 50 puan düşük aldığı başka okula nakledildiği iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul'da, bir öğrencinin puanıyla yerleştiği okuldan sağlık sorunları gerekçesiyle mevzuata aykırı şekilde başka bir okula naklinin gerçekleştirildiği yönündeki iddialar üzerine bakanlığımız tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Konuyu gündeme getiren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun Twitter üzerinden paylaştığı dilekçeye göre, Liselere Geçiş Sistemi’nden (LGS) 405 puan alan bir öğrenci, taban puanı 455,339 olan Kadıköy Anadolu Lisesi’ne yerleştirildi. Dilekçede söz konusu öğrencinin ‘komisyon kararıyla sağlık sorunu gerekçe gösterilerek’ Kadıköy Anadolu’ya yerleştirildiği belirtildi.

"Eğitimde torpilin geldiği nokta" diyen CHP'li Kaftancıoğlu, "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne verilmiş dilekçe.. Konunun her türlü takipçisi olacak ve torpili olanın değil hakkı olanın okula gidebilmesini sağlayacağız!" demişti.

TIKLAYIN - LGS'de 50 puan düşük alan öğrenci, komisyon kararıyla Kadıköy Anadolu Lisesi'ne girmiş