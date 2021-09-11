LGS'de 50 puan düşük alan öğrenci, komisyon kararıyla Kadıköy Anadolu Lisesi'ne girmiş

LGS sınavına giren bir öğrencinin puanının, taban puanından 50 puan daha düşük olmasına karşın söz konusu öğrencinin "torpil" ile okula kaydedildiği ortaya çıktı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun Twitter üzerinden paylaştığı dilekçeye göre Liselere Geçiş Sistemi’nden (LGS) 405 puan alan bir öğrenci, taban puanı 455,339 olan Kadıköy Anadolu Lisesi’ne yerleştirilmiş.

Dilekçede söz konusu öğrencinin ‘komisyon kararıyla sağlık sorunu gerekçe gösterilerek’ Kadıköy Anadolu’ya yerleştirildiği anlaşılıyor.

Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderilen şikâyet dilekçesinde, "LGS sonucu ile hak ederek Kadıköy Anadolu Lisesi’ne yerleşen öğrencilerin aldığı puan ile bu öğrencinin puanı arasında 50 puan gibi çok büyük fark vardır. Bu öğrencinin 50 puan farka rağmen komisyon kararı ile Kadıköy Anadolu Lisesi’ne yerleştirilmesi demek, sıralamada önde olan binlerce öğrencinin aldığı sınav puanını hiçe saymaktır" ifadeleri yer aldı.

Kaftancıoğlu, şunları kaydetti: "Eğitimde torpilin geldiği nokta.. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne verilmiş dilekçe.. Konunun her türlü takipçisi olacak ve torpili olanın değil hakkı olanın okula gidebilmesini sağlayacağız!"