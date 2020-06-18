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Eğitim

MEB'den karne ve diploma açıklaması

18 Haziran 2020 17:27

Milli Eğitim Bakanlığı; karne ve takdir- teşekkür belgelerinin e-okul'dan alınabileceğini duyurdu. Lise öğrencileri ise diplomalarını belirlenen tarihlerde okullarından alabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, Koronavirüs salgını devam ederken, karne ve diplomaların teslim alınmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Duyuruda ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrencilerin karne ve takdir-teşekkür belgelerine e-Okul üzerinden ulaşabileceği belirtildi.

Lise kademesindeki öğrencilerin ise diplomalarını ve talep etmeleri halinde takdir-teşekkür, onur ve üstün başarı belgelerini belirlerlenen tarihlerde okullarından alabileceği duyuruldu.

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