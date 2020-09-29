MEB'den İmam Hatip liselerine 'özel' destek: Başvuranlara 15-50 bin lira ödenek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), "İmam Hatip Okulları (İHL) Öğrenci Başarısının Artırılmasına Yönelik Ar-Ge Çalışmaları" kapsamında Anadolu imam hatip liselerine yönelik Eğitimde Rehberlik ve Destekleme Modeli (ERDEM) başlattı. Proje kapsamında İHL'lere 15-50 bin lira ödenek verilecek.

BirGün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, ERDEM adı verilen proje kapsamında destek için başvuran imam hatip liselerine 15 bin TL ile 50 bin TL arasında bütçe verilmesi kararlaştırıldı. Programın hedef kitlesi Anadolu imam hatip liseleri yöneticileri, öğretmenleri, öğrencileri ve velileri olarak belirlendi. Valilik, kaymakamlık ve yerel yönetimlerin yanı sıra STK’ler ile de protokol çerçevesinde işbirliğinin yolu açıldı.

Hedef İHL'lerde akademik başarının artırılması

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, “Öncelikli konu başlığı” olarak sıraladığı akademik başarının artırılması başlığı ile “Kişisel ve Mesleki Gelişim, Bilimsel Çalışmalar ve Yenilikçi Fikirler, Kültür ve Sanat, Fiziksel Aktivite, Spor ve Sağlık, Toplumsal Sorumluluk ve Gönüllülük” başlıklarını desteklenecek proje konu başlıkları olarak sıraladı.

Projeye sadece İHL'ler başvurabilecek; ödeme 2020 bütçesinden

Uygulama kılavuzuna göre, projeye yalnızca Anadolu imam hatip liseleri başvurabilecek. Okulların en fazla bir başvuruda bulunabileceği projede okul müdürleri, projelerin hazırlanması, sunulması ve proje sunumu için koordinatör görevlendirmede yetkili olacak.

Proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler için azami süre dokuz ay olarak belirlendi. Projelerin bütçesi, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün 2020 yılı bütçe programından karşılanacak.