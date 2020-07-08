MEB'den devamsızlıktan kalan lise son sınıf öğrencilerine iyi haber!

Milli Eğitim Bakanlığı kararıyla 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi itibarıyla tüm derslerden başarılı olmalarına rağmen toplam devamsızlık süresini aşanlar, devamlı öğrenciler gibi işleme tabi tutularak mezun edilecek.
Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) illere giden yazıya göre, MEB'e bağlı resmi ve özel ortaöğretim kurumlarında 2019-2020 ders yılı, Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler doğrultusunda 16 Mart 2020'den itibaren uzaktan eğitimle yürütüldü ve 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlandı.
Söz konusu eğitim ve öğretim yılında öğrencilerin devamsızlık durumlarına ait iş ve işlemlerin birinci dönemde yapılan devamsızlıklar dikkate alınarak gerçekleştirileceği daha önce okullara ve kamuoyuna duyuruldu.