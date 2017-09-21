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Eğitim

MEB, "Basına sansür, yolsuzluğu artırır" yazan ders kitabını toplatıyor!

"Bir ülkede iktidara tek başına gelen parti, yolsuzluk haberlerinden bir süre sonra rahatsız olur"

21 Eylül 2017 12:51

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, "Basına sansür, yolsuzluğu arttırır" yazan 7. sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci çalışma kitabının acil olarak toplatılması talimatı verildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre çalışma kitabında, "Bir ülkede iktidara tek başına gelen parti, yolsuzluk haberlerinden bir süre sonra rahatsız olur ve haberlere sansür uygular. Bu haberlerin yayınlanmadığını bilenler daha da fazla yolsuzluk yapınca yaşanan ekonomik kriz ülkeyi bir kaosa sürükler" ifadeleri yer aldı. MEB, kitabın Basın Özgürlüğü bölümünde yer alan bu ifadeler nedeniyle 'acil' olarak toplatılmasını kararlaştırdı.

Yeni eğitim-öğretim yılında okutulacak 6'ncı sınıf Türkçe çalışma kitabındaki karikatür krizi yaşanmış, ardından bir "orta parmak karikatürü" daha lise öğrencileri için hazırlanan Ortaöğretim Felsefe kitabında tespit edilmişti. Uygunsuz el hareketi yapan kutup ayısı karikatürünün, öğretmenler tarafından tek tek yırtılması kararlaştırılmıştı. 

TIKLAYIN- 'El hareketi çeken kutup ayısı' sayfasını yırtmışlardı: Ders kitaplarında bir 'orta parmak' karikatürü daha

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