MEB Bakanı Özer: Okulların kapanması gibi bir durum söz konusu değil

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların kapanması gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi. Bakan Özer, öğretmelere ilişkin, “Tüm öğretmenlerimizin okul öncesinden, alan, sınıf öğretmenlerine kadar öğretmenlerimizin mesleki ve kişisel gelişimlerini, liderlik eğitimi ile ilgili her türlü desteği vereceğiz. Öğretmenlerimizin mesleki gelişimleri ile ilgili ağırlığı da büyük oranda yeni eğitim sistemine katılan öğretmenlerimize vereceğiz” dedi.



TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Milli Eğitim Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçeleri görüşüldü. Milli Eğitim Bakanı Özer, öğretmenlerin eğitimine ilişkin olarak, “Bir eğitim sisteminin performansına belirleyen en önemli insan kaynağıdır. Bir eğitim sistemi öğretmeni kadar vardır. Öğretmene yapılan yatırım eğitim sisteminin kalitesine yapılan yatırımdır. 5 yılın altında deneyimi olan bir öğretmenle 20 yılın üzerinde deneyimli olan bir öğretmenin arasında öğrencimizin akademik başarısına etkisi açısından ciddi farklılıklar olduğunu biliyoruz. Okullar arasında başarı farkını azaltmak için öğretmenlerimizin nitelikleri arasındaki farkları azaltmamız gerektiğini de çok iyi biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerin yetkinliklerinin artacağını söyleyen Özer'in konuşması şöyle:

“Bir eğitim sisteminin performansına belirleyen en önemli insan kaynağıdır"

“Bir eğitim sisteminin performansına belirleyen en önemli insan kaynağıdır. Bir eğitim sistemi öğretmeni kadar vardır. Öğretmene yapılan yatırım eğitim sisteminin kalitesine yapılan yatırımdır. 5 yılın altında deneyimi olan bir öğretmenle 20 yılın üzerinde deneyimli olan bir öğretmenin arasında öğrencimizin akademik başarısına etkisi açısından ciddi farklılıklar olduğunu biliyoruz. Okullar arasında başarı farkını azaltmak için öğretmenlerimizin nitelikleri arasındaki farkları azaltmamız gerektiğini de çok iyi biliyoruz. Bunun için tüm öğretmenlerimizin okul öncesinden, alan, sınıf öğretmenlerine kadar öğretmenlerimizin mesleki ve kişisel gelişimlerini, liderlik eğitimi ile ilgili her türlü desteği vereceğiz. Öğretmenlerimizin mesleki gelişimleri ile ilgili ağırlığı da büyük oranda yeni eğitim sistemine katılan öğretmenlerimize vereceğiz”

"Eğitim ortamı sadece öğrenme yapılan yerler değildir"

Özer, birinci önceliklerinin yüz yüze eğitim olduğuna işaret ederek, “Yüz yüze eğitime devam etmek için iki aydan beri çırpınıyoruz. Eğitim ortamı sadece öğrenme yapılan yerler değildir. Eğitim ortamı öğrenmenin yanında psikososyal gelişimin olduğu, kültür, sanat, spor aktivitelerinin olduğu, kişisel gelişimlerin sağlandığı mekanlardır. Yüz yüze eğitimden uzaklaşmak bu imkanlar kim için önemliyse, en fazla mağduriyeti o kesim için oluşturmuştur. Bugün 850 bin dersliğimiz var. Bugün itibariyle bin 496 sınıf kapalı. Binde 2. Okulların kapanması gibi bir durum söz konusu değildir” ifadelerini kullandı. (İHA)