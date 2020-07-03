MEB açıkladı: Pedagojik formasyon sertifika eğitimleri geçerliliğini yitirdi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yükseköğretim kurumları tarafından sertifika düzeyinde yürütülen pedagojik formasyon sertifika eğitiminin geçerliliğini yitirdiğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulunun 29 Haziran 2020 tarih ve 12 sayılı Kararı ile yükseköğretim kurumları tarafından sertifika düzeyinde yürütülen pedagojik formasyon sertifika eğitiminin geçerliliğini yitirmesine karar verildi.

Bilindiği üzere, 2023 eğitim vizyon belgesinde sertifikaya dayalı "Pedagojik Formasyon" uygulamasının kaldırılarak yerine lisansüstü düzeyde program açılması hedefine yer verilmişti. Ancak, bu hedefin uygulamaya geçmemesi nedeniyle uzunca bir süredir durum belirsizliğini koruyordu. Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu'nun 29 Haziran 2020 tarih ve 12 sayılı Kararı ile yükseköğretim kurumları tarafından sertifika düzeyinde yürütülen pedagojik formasyon sertifika eğitiminin geçerliliğini yitirmesine karar verildi. Söz konusu karar, Yükseköğretim Kurulu aracılığıyla tüm üniversitelere bildirilldi.

Pedagojik formasyon nedir?

Pedagojik formasyon, öğretmen olmak isteyen, fakat bölümü öğretmenlik alanlarından biri olmayan eğitim fakültesi dışında okuyan öğrencilere verilen bir programdır.