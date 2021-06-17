MEB: 2020-2021 eğitim öğretim yılı karneleri 18 Haziran'dan itibaren erişime açılacak

MEB, karnelerin 18 Haziran'dan itibaren erişime açılacağını ve isteyenlerin basılı karneyi okul müdürlüklerinden alabileceğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, karnelerin dağıtımı ve e-okul sisteminde erişime açılması hakkında açıklama yaptı. MEB'den yapılan açıklamada "e-Okul sisteminde yoğunluk yaşanmaması için 2020-2021 eğitim öğretim yılı karneleri 18 Haziran'dan itibaren erişime açılacak" denildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen açıklama şöyle:

"e-Okul sisteminde yoğunluk yaşanmaması için 2020-2021 eğitim öğretim yılı karneleri 18 Haziran'dan itibaren erişime açılacak. Talep edenlere basılı karne, başarı belgeleri ve mezuniyet diploması 2 Temmuz'dan itibaren okul müdürlüklerince verilebilecek. 21 Haziran'dan itibaren okullarda öğrencilerin gereksinimleri doğrultusunda etkinlikler planlanacak. 2020 - 2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erecek. Okullarda yarına özel bir karne etkinliği yapılmayacak. Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dilerim."