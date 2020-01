Depp ve Portman McCartney'nin klibinde buluştu

Paul McCartney, "My Valentine" klibi için Hollywood'un iki dev ismini kamera önünde buluşturdu. Hollywood'un en sevilen oyuncularından Johnny Depp ve Oscar ödüllü Natalie Portman, büyük ses getiren klip için bir araya geldi.

Efsanevi The Beatles grubunun solisti Paul McCartney’in, 2012 Şubat ayında piyasaya çıkardığı Kisses On the Bottom albümünde yer alan "My Valentine", aynı zamanda ünlü müzisyenin yönetmenlik konusundaki iddiasını da ortaya koyuyor.

Üç farklı şekilde çekilen videoların ilki Johnny Depp, diğeri Natalie Portman ve orijinali ise her iki ünlü ismin hayranlarına hitap ediyor. Johnny Depp'in solo olarak yer aldığı klibin gitar solosu da bizzat Johnny Depp tarafından çalınıp canlı olarak kaydedilmiş.

Klibin orijinal versiyonunda gitar sololarını çalan isim ise yine bir efsane müzisyen; Eric Clapton. "My Valentine" ve "Only Our Hearts" şarkıları dışında albümde yer alan diğer parçalar ise Paul McCartney'in çocukluk çağında severek dinlediği, hayatında yer etmiş şarkılardan oluşuyor.

"My Valentine"ın bir diğer özelliği ise işitme engelliler için yapılmış olması. Klipte Johnny Depp ve Natalie Portman işaret dilini kullanarak şarkının sözlerini anlatıyor. 35mm ile çekilen klip için Paul McCartney ile iş birliği yapan isimler arasında Inception ve Dark Knight gibi filmlerin Oskar ödüllü Görüntü Yönetmeni Wally Pfister, editör Paul Martinez ve prodüktör Susanne Preissler yer alıyor.